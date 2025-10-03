Чехія модернізує танки T-72M4CZ і готова передати їх Україні: скільки машин отримають ЗСУ

У Чехії триває програма модернізації танків T-72M4CZ, які після оновлення можуть бути передані Збройним силам України. Про це заявив начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка, підкресливши, що таке рішення відповідає інтересам безпеки країни та зміцнить обороноздатність союзників.

За словами Ржехки, він має намір рекомендувати уряду передати Україні батальйон модернізованих T-72M4CZ. Йдеться про 30 машин, знятих з озброєння через проблеми з ремонтом і обслуговуванням, насамперед через відсутність запасних частин для застарілої електроніки системи управління вогнем.

Танки T-72M4CZ на дні Сухопутних військ Чехії Bahna 2024

"Рішення про модернізацію танка Т-72 M4CZ було ухвалено задовго до війни в Україні та пропозиції про безоплатну передачу німецьких танків Leopard 2A4. Це сталося в той час, коли в армії не було фінансових ресурсів на закупівлю нових танків, і єдиним способом підтримки боєздатності танкової армії була модернізація наявної техніки", — зазначив воєначальник.

Технічні особливості T-72M4CZ

Модернізовані чеські танки значно відрізняються від базових Т-72. Вони оснащені 12-циліндровим двигуном CV-12 британської Perkins Engines потужністю 1000 к.с., системою управління вогнем TURMS-T італійського виробництва з сучасними прицілами, а також динамічним захистом і оновленими засобами зв'язку та сенсорами.

У 2020 році компанія VOP CZ вже проводила ремонт 27 танків T-72M4CZ, трьох командирських машин і трьох машин технічної підтримки.

Коментарі експертів

Головний редактор чеського військового видання Armadni Noviny Ян Грохман розповів "Мілітарному", що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія планувала модернізувати один батальйон танків. Однак основною причиною тоді були не бойові вимоги, а неможливість обслуговувати застарілу техніку.

Після 2022 року ситуація змінилася: у міністерства оборони з'явилися додаткові ресурси, а Німеччина запропонувала Чехії танки Leopard 2A4 та участь у закупівлях нових машин на базі шасі Leopard 2. Попри це, контракт на модернізацію T-72M4CZ було вже укладено, і роботи за ним продовжилися.

"Замість повної модернізації це скоріше технічне оновлення, що передбачає заміну знятих із виробництва компонентів і заміну/модернізацію систем зв'язку, датчиків і компонентів системи управління вогнем", — зазначив Ян Грохман.

Нагадаємо, навесні поточного року Чехія завершила передачу Україні останньої партії танків Т-72М1, остаточно знявши ці машини з озброєння. Як повідомило видання Hospodářské Noviny, було передано близько 20 танків, після чого на складах не залишилося жодного танка цього типу.