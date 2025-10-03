Чехия модернизирует танки T-72M4CZ и готова передать их Украине: сколько машин получат ВСУ

В Чехии продолжается программа модернизации танков T-72M4CZ, которые после обновления могут быть переданы Вооруженным силам Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка, подчеркнув, что такое решение отвечает интересам безопасности страны и укрепит обороноспособность союзников.

По словам Ржехки, он намерен рекомендовать правительству передать Украине батальон модернизированных T-72M4CZ. Речь идет о 30 машинах, снятых с вооружения из-за проблем с ремонтом и обслуживанием, прежде всего из-за отсутствия запасных частей для устаревшей электроники системы управления огнем.

Танки T-72M4CZ на дне Сухопутных войск Чехии Bahna 2024

"Решение о модернизации танка Т-72 M4CZ было принято задолго до войны на Украине и предложения о безвозмездной передаче немецких танков Leopard 2A4. Это произошло в то время, когда у армии не было финансовых ресурсов на закупку новых танков, и единственным способом поддержания боеспособности танковой армии была модернизация имеющейся техники", — отметил военачальник.

Технические особенности T-72M4CZ

Модернизированные чешские танки значительно отличаются от базовых Т-72. Они оснащены 12-цилиндровым двигателем CV-12 британской Perkins Engines мощностью 1000 л.с., системой управления огнем TURMS-T итальянского производства с современными прицелами, а также динамической защитой и обновленными средствами связи и сенсорами.

В 2020 году компания VOP CZ уже проводила ремонт 27 танков T-72M4CZ, трех командирских машин и трех машин технической поддержки.

Комментарии экспертов

Главный редактор чешского военного издания Armadni Noviny Ян Грохман рассказал "Милитарному", что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия планировала модернизировать один батальон танков. Однако основной причиной тогда были не боевые требования, а невозможность обслуживать устаревшую технику.

После 2022 года ситуация изменилась: у министерства обороны появились дополнительные ресурсы, а Германия предложила Чехии танки Leopard 2A4 и участие в закупках новых машины на базе шасси Leopard 2. Несмотря на это, контракт на модернизацию T-72M4CZ был уже заключен, и работы по нему продолжились.

"Вместо полной модернизации это скорее техническое обновление, предусматривающее замену снятых с производства компонентов и замену/модернизацию систем связи, датчиков и компонентов системы управления огнем", – отметил Ян Грохман.

Напомним, весной текущего года Чехия завершила передачу Украине последней партии танков Т-72М1, окончательно сняв эти машины с вооружения. Как сообщило издание Hospodářské Noviny, было передано около 20 танков, после чего на складах не осталось ни одного танка этого типа.