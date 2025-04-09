Чехия отправила в Украину танки Т-72М1: чешская армия переходит на Leopard 2, — СМИ
Чехия завершила передачу Украине последней партии танков Т-72М1, окончательно сняв эти машины с вооружения. Около 20 танков были отправлены в конце марта — начале апреля 2025 года, после чего на складах 7-й механизированной бригады не осталось ни одного танка этого типа.
Как сообщило 8 апреля издание Hospodářské Noviny, эти машины ранее находились в составе 73-го танкового батальона, который в ближайшем будущем должен получить танки Leopard 2.
Было отмечено, что после распада Чехословакии Чехия унаследовала 86 танков Т-72М1. Часть из них была модернизирована до стандарта Т-72М4CZ, тогда как остальные остались в исходной версии. Некоторые машины были выведены в резерв, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину были возвращены в строй и направлены украинским Силам обороны.
Переход на Leopard
Чехия проводит масштабную модернизацию бронетанковых войск. В рамках этой программы танки Т-72, включая модернизированные Т-72М4CZ, будут полностью заменены на немецкие Leopard 2. Уже размещены заказы на:
- 28 подержанных танков Leopard 2A4, восстановленных компанией Rheinmetall;
- еще 14 Leopard 2A4 предложены Германией дополнительно, что может довести общее количество до 42 единиц;
- новые Leopard 2A8, поставки которых запланированы на период с 2027 по 2029 год.
Модернизация проводится в рамках курса на соответствие стандартам НАТО. Министерство обороны Чехии отмечает, что модернизация советских танков сталкивается с техническими ограничениями и больше не оправдана в долгосрочной перспективе.
Кратко о танках Т-72М1
Т-72М1 — это модернизированная экспортная версия советского основного боевого танка Т-72, разработанная для поставок в страны Варшавского договора и другие государства. Он представляет собой улучшенный вариант Т-72М с рядом усовершенствований в броневой защите, вооружении и системах управления огнем.
Машина оснащена системой управления огнем, включающей лазерный дальномер и ночные приборы наблюдения, что повышает точность стрельбы и боевую эффективность в условиях ограниченной видимости. Автомат заряжания позволяет сократить экипаж до трех человек и обеспечивает скорострельность около 8 выстрелов в минуту.
- Экипаж: 3 человека.
- Масса: около 41,5 тонны.
- Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46 с автоматом заряжания, 7,62-мм спаренный пулемет ПКТ, 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ.
- Двигатель: 12-цилиндровый В-46 мощностью 780 л.с., обеспечивающий максимальную скорость до 60 км/ч.
- Запас хода: около 460 км (с дополнительными топливными баками — до 700 км.
- Бронирование: комбинированная лобовая броня с использованием композитных материалов.
Напомним, о поставках танков Т-72М1 в Украину стало еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Сообщалось, что в распоряжении чешской армии их 116 штук — большинство в рабочем состоянии.