Чехия отправила в Украину танки Т-72М1: чешская армия переходит на Leopard 2, — СМИ

Чехия завершила передачу Украине последней партии танков Т-72М1, окончательно сняв эти машины с вооружения. Около 20 танков были отправлены в конце марта — начале апреля 2025 года, после чего на складах 7-й механизированной бригады не осталось ни одного танка этого типа.

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Как сообщило 8 апреля издание Hospodářské Noviny, эти машины ранее находились в составе 73-го танкового батальона, который в ближайшем будущем должен получить танки Leopard 2.

Было отмечено, что после распада Чехословакии Чехия унаследовала 86 танков Т-72М1. Часть из них была модернизирована до стандарта Т-72М4CZ, тогда как остальные остались в исходной версии. Некоторые машины были выведены в резерв, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину были возвращены в строй и направлены украинским Силам обороны.

Переход на Leopard

Чехия проводит масштабную модернизацию бронетанковых войск. В рамках этой программы танки Т-72, включая модернизированные Т-72М4CZ, будут полностью заменены на немецкие Leopard 2. Уже размещены заказы на:

28 подержанных танков Leopard 2A4, восстановленных компанией Rheinmetall;

еще 14 Leopard 2A4 предложены Германией дополнительно, что может довести общее количество до 42 единиц;

новые Leopard 2A8, поставки которых запланированы на период с 2027 по 2029 год.

Модернизация проводится в рамках курса на соответствие стандартам НАТО. Министерство обороны Чехии отмечает, что модернизация советских танков сталкивается с техническими ограничениями и больше не оправдана в долгосрочной перспективе.

Кратко о танках Т-72М1

Т-72М1 — это модернизированная экспортная версия советского основного боевого танка Т-72, разработанная для поставок в страны Варшавского договора и другие государства. Он представляет собой улучшенный вариант Т-72М с рядом усовершенствований в броневой защите, вооружении и системах управления огнем.

Чешский танк Т-72М1 Фото: Открытые источники

Машина оснащена системой управления огнем, включающей лазерный дальномер и ночные приборы наблюдения, что повышает точность стрельбы и боевую эффективность в условиях ограниченной видимости. Автомат заряжания позволяет сократить экипаж до трех человек и обеспечивает скорострельность около 8 выстрелов в минуту.

Экипаж: 3 человека​.

Масса: около 41,5 тонны​.

Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46 с автоматом заряжания​, 7,62-мм спаренный пулемет ПКТ​, 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ.​

Двигатель: 12-цилиндровый В-46 мощностью 780 л.с., обеспечивающий максимальную скорость до 60 км/ч.

Запас хода: около 460 км (с дополнительными топливными баками — до 700 км.

Бронирование: комбинированная лобовая броня с использованием композитных материалов.

Напомним, о поставках танков Т-72М1 в Украину стало еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Сообщалось, что в распоряжении чешской армии их 116 штук — большинство в рабочем состоянии.