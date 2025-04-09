Чехія відправила в Україну танки Т-72М1: чеська армія переходить на Leopard 2, — ЗМІ

Чехія завершила передачу Україні останньої партії танків Т-72М1, остаточно знявши ці машини з озброєння. Близько 20 танків було відправлено наприкінці березня — на початку квітня 2025 року, після чого на складах 7-ї механізованої бригади не залишилося жодного танка цього типу.

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Як повідомило 8 квітня видання Hospodářské Noviny, ці машини раніше перебували у складі 73-го танкового батальйону, який у найближчому майбутньому має отримати танки Leopard 2.

Було зазначено, що після розпаду Чехословаччини Чехія успадкувала 86 танків Т-72М1. Частину з них було модернізовано до стандарту Т-72М4CZ, тоді як решта залишилися у вихідній версії. Деякі машини були виведені в резерв, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну їх повернули в стрій і направили українським Силам оборони.

Перехід на Leopard

Чехія проводить масштабну модернізацію бронетанкових військ. У рамках цієї програми танки Т-72, включно з модернізованими Т-72М4CZ, будуть повністю замінені на німецькі Leopard 2. Уже розміщено замовлення на:

28 старих танків Leopard 2A4, відновлених компанією Rheinmetall;

ще 14 Leopard 2A4 запропоновані Німеччиною додатково, що може довести загальну кількість до 42 одиниць;

нові Leopard 2A8, постачання яких заплановано на період з 2027 по 2029 рік.

Модернізація проводиться в рамках курсу на відповідність стандартам НАТО. Міністерство оборони Чехії зазначає, що модернізація радянських танків стикається з технічними обмеженнями і більше не виправдана в довгостроковій перспективі.

Коротко про танки Т-72М1

Т-72М1 — це модернізована експортна версія радянського основного бойового танка Т-72, розроблена для поставок до країн Варшавського договору та інших держав. Він являє собою покращений варіант Т-72М з низкою удосконалень у броньовому захисті, озброєнні та системах управління вогнем.

Чеський танк Т-72М1 Фото: Відкриті джерела

Машина оснащена системою управління вогнем, що включає лазерний далекомір і нічні прилади спостереження, що підвищує точність стрільби і бойову ефективність в умовах обмеженої видимості. Автомат заряджання дає змогу скоротити екіпаж до трьох осіб і забезпечує скорострільність близько 8 пострілів на хвилину.

Екіпаж: 3 людини.

Маса: близько 41,5 тонни.

Озброєння: 125-мм гладкоствольна гармата 2А46 з автоматом заряджання, 7,62-мм спарений кулемет ПКТ, 12,7-мм зенітний кулемет НСВТ.

Двигун: 12-циліндровий В-46 потужністю 780 к.с., що забезпечує максимальну швидкість до 60 км/год.

Запас ходу: близько 460 км (з додатковими паливними баками — до 700 км).

Бронювання: комбінована лобова броня з використанням композитних матеріалів.

Нагадаємо, про постачання танків Т-72М1 в Україну стало відомо ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Повідомлялося, що в розпорядженні чеської армії їх 116 штук — більшість у робочому стані.