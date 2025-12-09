Мільярдера Андрія Бабіша призначено прем'єр-міністром Чехії: як він ставиться до України (відео)

Очільник руху ANO ("Акція незадоволених громадян"), мільярдер Андрей Бабіш, який очолював Кабінет міністрів Чехії у 2017-2021 роках, повернувся в крісло прем'єр-міністра. Він послідовно виступав проти допомоги Україні під час виборчої кампанії.

9 грудня президент Чехії Петр Павел у Празькому Граді, резиденції глави держави, призначив Бабіша новим прем'єр-міністром, повідомляють Česke noviny, після чого той склав присягу.

Андрій Бабіш у короткій промові подякував президенту за призначення.

"Обіцяю всім громадянам, що боротимуся за їхні інтереси не тільки вдома, а й у всьому світі. Я зроблю максимум для того, щоб ми виконали програмну заяву уряду, і щоб Чеська Республіка стала найкращим місцем для життя на нашій планеті", — заявив він.

2 вересня Бабіш відсвяткував 71-річчя і стає найстаршим політиком, який коли-небудь очолював чеський або чехословацький уряд. Що стосується уряду незалежної Чехії, цей рекорд уже належить йому: при двох попередніх призначеннях йому було 63 роки, і цим він перевершив Яна Фішера.

Перед Бабішем стоять непрості завдання. Як заявив глава держави Павел, зараз Чехія перебуває в складному, як із погляду безпеки, так і економіки, контексті, і їй доведеться вирішувати низку проблем, неприємних для громадськості.

Знадобиться не тільки бачення, а й сміливість, а також непорушність зв'язків у Європейському союзі та НАТО. Він також закликав до вирішення проблем соціально вразливих регіонів. На завершення президент висловив готовність підтримувати Бабіша і весь уряд у всьому, що буде на користь країні.

Іншу частину Кабміну, який сформують партії ANO (у них буде більшість посад), а також вкрай права "Свобода і пряма демократія" (СПД) і правопопулістська партія "Автомобілісти для себе", Павел має призначити протягом тижня. Бабіш уже запропонував президенту кандидатури на міністерські посади.

Андрій Бабіш: що про нього відомо

Бабіш є одним із найбагатших громадян Чехії. Його статки Forbes оцінює в $4,3 млрд. Він — власник компанії Agrofert, провідного виробника сільськогосподарських продуктів у Чехії, а також медіахолдингу MAFRA, який видає чеську версію газет Metro, Mladá fronta Dnes і Lidové noviny.

Для призначення Бабіша прем'єр-міністром президент висунув умову, що лідер ANO публічно повідомить, як розв'яже питання конфлікту інтересів, пов'язаного з володінням холдингом Agrofert.

Минулого тижня Бабіш оголосив, що акціями холдингу управлятиме через трастову структуру незалежний управитель, якого контролюватиме незалежний протектор. Павел сьогодні зазначив, що Бабіш виконав домовленість, і висловив упевненість, що в найближчі 30 днів лідер ANO доведе справу до успішного завершення.

За інформацією "Радіо Свобода", попередні каденції Бабіша на посаді глави уряду Чехії ознаменувалися кількома політичними скандалами. Серед них були звинувачення в корупції у зв'язку з тим, що окремі компанії, пов'язані з політиком, які входили до його холдингу Agrofert, отримували дотації з євробюджету, призначені малому і середньому бізнесу.

У 2023 році суд у Чехії визнав Бабіша невинним, проте справу досі не закрито, оскільки вирок оскаржено.

Бабіш і Україна

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко привітала Андрея Бабіша з призначенням на посаду прем'єр-міністра Чехії та запросила його відвідати Україну.

Політик відомий своїми проросійськими поглядами і під час нинішньої передвиборчої кампанії говорив, що не підтримує так звану снарядну ініціативу, завдяки якій Україна отримувала боєприпаси від Чехії: мовляв, Україні мають допомагати ЄС і НАТО.

Також Бабіш заявляв, що не підтримує членство України в Євросоюзі і посилався на те, що це нібито може завдати шкоди місцевим фермерам. Ще очільник ANO стверджував, що уряд Чехії "має насамперед дбати про чехів", а не про українських біженців.

Як зазначає "Радіо Свобода", за прем'єрства Бабіша Чехія, можливо, і не блокуватиме переговори про членство України в ЄС, але допомогу українським біженцям дійсно можуть істотно скоротити.

