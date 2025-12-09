Миллиардер Андрей Бабиш назначен премьер-министром Чехии: как он относится к Украине (видео)

Глава движения ANO ("Акция недовольных граждан"), миллиардер Андрей Бабиш, который возглавлял Кабинет министров Чехии в 2017-2021 годах, вернулся в кресло премьер-министра. Он последовательно выступал против помощи Украине во время избирательной кампании.

9 декабря президент Чехии Петр Павел в Пражском Граде, резиденции главы государства, назначил Бабиша новым премьер-министром, сообщают Česke noviny, после чего тот принес присягу.

Андрей Бабиш в короткой речи поблагодарил президента за назначение.

"Обещаю всем гражданам, что буду бороться за их интересы не только дома, но и во всем мире. Я сделаю максимум для того, чтобы мы выполнили программное заявление правительства, и чтобы Чешская Республика стала лучшим местом для жизни на нашей планете", – заявил он.

2 сентября Бабиш отпраздновал 71-летие и становится самым возрастным политиком, который когда-либо возглавлял чешское или чехословацкое правительство. Что касается правительства независимой Чехии, этот рекорд уже принадлежит ему: при двух предыдущих назначениях ему было 63 года, и этим он превзошел Яна Фишера.

Перед Бабишем стоят непростые задачи. Как заявил глава государства Павел, сейчас Чехия находится в сложном, как с точки зрения безопасности, так и экономики, контексте, и ей предстоит решать ряд проблем, неприятных для общественности.

Понадобится не только видение, но и смелость, а также незыблемость связей в Европейском союзе и НАТО. Он также призвал к решению проблем социально уязвимых регионов. В завершение президент выразил готовность поддерживать Бабиша и все правительство во всем, что будет на пользу стране.

Остальную часть Кабмина, который сформируют партии ANO (у них будет большинство постов), а также крайне правая "Свобода и прямая демократия" (СПД) и правопопулистская партия "Автомобилисты для себя", Павел должен назначить в течение недели. Бабиш уже предложил президенту кандидатуры на министерские посты.

Андрей Бабиш: что о нем известно

Бабиш является одним из самых богатых граждан Чехии. Его состояние Forbes оценивает в $4,3 млрд. Он – владелец компании Agrofert, ведущего производителя сельскохозяйственных продуктов в Чехии, а также медиахолдинга MAFRA, который издает чешскую версию газет Metro, Mladá fronta Dnes и Lidové noviny.

Для назначения Бабиша премьер-министром президент выдвинул условие, что лидер ANO публично сообщит, как решит вопрос конфликта интересов, связанный с владением холдингом Agrofert.

На прошлой неделе Бабиш объявил, что акциями холдинга будет управлять через трастовую структуру независимый управляющий, которого будет контролировать независимый протектор. Павел сегодня отметил, что Бабиш выполнил договоренность, и выразил уверенность, что в ближайшие 30 дней лидер ANO доведет дело до успешного завершения.

По информации "Радио Свобода", предыдущие каденции Бабиша по посту главы правительства Чехии ознаменовалось несколькими политическими скандалами. Среди них были обвинения в коррупции в связи с тем, что отдельные компании, связанные с политиком и входившие в его холдинг Agrofert, получали дотации из евробюджета, которые предназначались малому и среднему бизнесу.

В 2023 году суд в Чехии признал Бабиша невиновным, однако дело до сих пор не закрыто, поскольку приговор обжалован.

Бабиш и Украина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поздравила Андрея Бабиша с назначением на должность премьер-министра Чехии и пригласила его посетить Украину.

Политик известен своими пророссийскими взглядами и во время нынешней предвыборной кампании говорил, что не поддерживает так называемую снарядную инициативу, благодаря которой Украина получала боеприпасы от Чехии: мол, Украине должны помогать ЕС и НАТО.

Также Бабиш заявлял, что не поддерживает членство Украины в Евросоюзе и ссылался на то, что это якобы может нанести вред местным фермерам. Еще глава ANO утверждал, что правительство Чехии "должно прежде всего заботиться о чехах", а не об украинских беженцах.

Как отмечает "Радио Свобода", при премьерстве Бабиша Чехия, может, и не будет блокировать переговоры о членстве Украины в ЕС, но помощь украинским беженцам действительно могут существенно сократить.

