Популист без любви к Кремлю: каким будет новый курс Чехии после победы Андрея Бабиша

В Чехии на парламентских выборах победила партия ANO бывшего премьера Андрея Бабиша. Часть западных медиа заговорила о возможном "развороте Праги" от Украины. Фокус выяснил, что на самом деле означает возвращение Бабиша к власти и почему это не повод для паники.

В Чехии состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия ANO во главе с бывшим премьером Андреем Бабишем одержала победу, став крупнейшим политическим игроком в нижней палате парламента.

По результатам подсчета, ANO получила около 34,5% голосов, что обеспечило партии 80 мест в 200-местной нижней палате. Однако это количество не дает автоматического большинства — для этого нужно как минимум 101 место.

Действующая правоцентристская коалиция SPOLU, во главе с премьером Петром Фиалой, получила примерно 23,4% голосов и проиграла Бабишу.

Что говорит Андрей Бабиш об Украине и внешней политике

Сразу после победы, Бабиш пытался успокоить западных партнеров: он подчеркнул, что Чехия "будет оставаться верной Европе и НАТО". Он подчеркнул, что не намерен отказываться от европейского курса и атлантической интеграции.

Однако вместе с тем Бабиш выразил, что на первом плане будут стоять внутренние дела Чехии, и призвал к пересмотру внешних расходов, в частности тех, которые касаются поддержки Украины.

В своих заявлениях во время предвыборной кампании и в первые дни после выборов, Бабиш критиковал значительные расходы на вооружение и военную помощь Украине — он считает, что такие усилия должны быть сбалансированными и не ставить под угрозу бюджетные возможности Чехии.

Некоторые эксперты отмечают, что его возвращение власти может означать "отход Чехии от активной поддержки Украины", склоняясь ближе к позициям Венгрии или Словакии, которые уже демонстрируют более сдержанные позиции в отношении Киева. В то же время Бабиш заявлял, что Чехия не откажется от экспорта оборонной продукции, если производители захотят продолжать работу в этом направлении.

Что на самом деле означает победа Бабиша для Украины

По мнению политического эксперта Игоря Рейтеровича, победа Андрея Бабиша не несет рисков для Украины.

"Он типичный олигарх в старом понимании этого слова, но при этом он — популист и частично евроскептик, хоть и не противник НАТО. И это важный момент. Его почему-то начали называть "пророссийским", но я не вижу этого в фактах. Он не говорил, что любит Россию или что Россия не виновата в нападении на Украину. Наоборот, он говорил о необходимости передать Украине "снарядную инициативу" под координацию НАТО — то есть, чтобы это делалось прозрачно и системно", — говорит Фокусу Рейтерович.

По словам политолога, для Бабиша такие заявления — внутриполитические расчеты, попытка сыграть на эмоциях избирателей, как это делает, например, Дональд Трамп, когда обвиняет Байдена во всех проблемах. Но при этом Бабиш никогда не отрицал необходимость помогать Украине. Он лишь говорит, что поддержка может происходить "в другом формате".

"Я не вижу, чтобы он требовал отмены санкций против России или призывал к пророссийским решениям. Его беспокоят экономические вопросы, бизнес и выгода — в этом он предсказуем", — продолжает Рейтерович.

Политическая арифметика Чехии

Результаты выборов таковы, что Бабишу придется формировать коалиционное правительство. В Чехии, как и во многих европейских демократиях, это не редкость. По словам политолога, там даже возможно создание правительства меньшинства — когда партия не имеет 50% +1 в парламенте, но может действовать при поддержке ситуативных союзников.

"Впрочем, назначает премьера президент Чехии, и нынешний глава государства Петр Павел имеет право не утверждать кандидатуру Бабиша. Так что говорить о "катастрофе", как это делают некоторые западные медиа, рано. Да, часть изданий уже рисует сценарий, где Чехия становится в один ряд с Венгрией и Словакией и выступает против европейских инициатив. Но на самом деле, как говорят сами чехи, "спешить с выводами не стоит", — считает эксперт.

В парламенте Чехии сохраняется сильная оппозиция, которая контролирует почти половину мест. Это означает, что любые попытки Бабиша проводить радикальную политику или менять внешний курс будут блокироваться.

Поддержка Украины: чего ждать от Бабиша

Бабиша часто сравнивают с премьером Словакии Робертом Фицо. И действительно, сходство есть. Оба — правопопулисты, оба говорят, что "Украина не готова к вступлению в ЕС". Однако, когда Фицо говорит, что надо ограничить военную помощь Украине — оборонные заводы в Словакии продолжают работать на Украину.

"Например, в Словакии действуют предприятия, где ремонтируют и перерабатывают боеприпасы, которые затем отправляются на фронт. Фицо ни разу не сказал, что такой завод надо закрыть — потому что это большие деньги. И Бабиш мыслит подобно: если из помощи Украине можно извлечь экономическую выгоду, он не станет этому мешать", — считает Рейтерович.

Поэтому, по словам политолога, Украине стоит не отталкивать Бабиша, а наоборот — налаживать контакты с его командой, выстраивать рабочие отношения. Это важно, даже если он и не станет премьером.

"Пока правительство еще формируется, и на это уйдет несколько недель, важно следить, кто возглавит МИД Чехии, кто будет отвечать за внешнюю политику. Именно эти люди будут определять тон в отношениях с Киевом. К тому же надо признать: чешская "снарядная инициатива", которая когда-то была критически важной для Украины, сейчас уже не столь актуальна. Мы решили большинство проблем с боеприпасами, а на первый план выходят дроны и другие технологии. Так что даже если поддержка Чехии немного уменьшится, никакой катастрофы нет", — считает Рейтерович.

