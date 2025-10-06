"Заблокировали диалог с Путиным": Меркель обвинила Польшу и Балтию в начале войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в неожиданном интервью обвинила Польшу и страны Балтии в косвенной причастности к российской агрессии против Украины. По ее словам, блокирование этими государствами диалога ЕС с Владимиром Путиным в 2021 году усилило напряженность и способствовало началу войны, а также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

По информации немецкого издания Blick и интервью венгерскому онлайн-изданию Partizán, Меркель считает, что Польша и страны Балтии помешали ее предложению нового формата переговоров с Россией после Минских соглашений 2015 года, которые, по ее мнению, обеспечили относительное спокойствие в Украине до 2021 года. Бывший канцлер заявила, что летом 2021 года пыталась договориться с Путиным напрямую, поскольку чувствовала, что он больше не воспринимает Минск всерьез. Однако реализовать эту инициативу не удалось из-за блокирования со стороны Польши и Балтийских стран, которые боялись слишком снисходительной политики ЕС в отношении Москвы.

"Некоторые ее не поддержали, особенно страны Балтии, а также Польша", — сказала Меркель.

Меркель добавила, что пандемия коронавируса также ухудшила политическую ситуацию, потому что личные встречи европейских лидеров с Путиным были ограничены, а видеоконференций было недостаточно для достижения компромиссов. В то же время она подчеркнула, что ответственность за войну лежит и на Москве: "Факт в том, что Путин напал на Украину, и это изменило нашу ситуацию в Европе и мире".

На заявления Меркель отреагировал бывший президент Польши Анджей Дуда. Он решительно отверг обвинения, подчеркнув, что Польша не является соучастником агрессии, а потенциальной ее целью, и предостерег от любых действий, которые могли бы политически легитимизировать Путина.

Напомним, что президент Польши готов провести переговоры с Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность его страны.

Также Фокус писал, что, по словам вице-президента США Джей Ди Венса, Российская Федерация отказывается от любых форматов диалога, направленных на прекращение войны в Украине.