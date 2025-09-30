Ради безопасности Польши: Навроцкий готов сесть за стол переговоров с Путиным

Президент Польши готов провести переговоры с Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность его страны. В то же время Навроцкий отметил, что лично не считает себя способным проводить подобные встречи и назвал Дональда Трампа единственным лидером в мире, который может эффективно общаться с главой Кремля.

По информации WP Wiadomości, Навроцкий объяснил, что не был бы хорошим переговорщиком с российским президентом из-за личных убеждений и исторических разногласий. Он открыто назвал Путина диктатором и убийцей и отметил, что его собственные антикоммунистические взгляды и прошлые преследования со стороны Кремля затрудняют возможность вести конструктивный диалог.

Президент Польши подчеркнул, что даже в таких сложных обстоятельствах он готов действовать исключительно в интересах своей страны.

"Иногда даже генералы и командиры армий, которые несут ответственность за гибель солдат и мирных людей, вынуждены сидеть за одним столом. Я готов сделать все, что необходимо для безопасности Польши, но должен честно признать: я не был бы лучшим переговорщиком из-за моего опыта и убеждений", — сказал Навроцкий.

Он также отметил, что Дональд Трамп является единственной реальной фигурой в мире, способной вести переговоры с Путиным, и призвал поддерживать любые его действия в этом направлении.

"Направление этих переговоров, выбранные инструменты — это решение Трампа. Мы должны поддерживать его, но в то же время надеяться на максимально жесткую позицию в отношении Российской Федерации", — пояснил президент Польши.

Навроцкий рассказал и о личных отношениях с Трампом. Он отметил, что дружба формируется годами и десятилетиями, однако между ними уже сложились "дружеские отношения", которые, по его мнению, положительно влияют на международную позицию Польши.

"Мы поддерживаем регулярный контакт, общались по телефону и во время других переговоров более месяца. Это помогает уверенно оценивать реальные угрозы и понимать природу того, что происходит в результате российских атак", — подчеркнул он.

Также издание отмечает, что еще во время президентской кампании в феврале Навроцкий заявлял о готовности вести переговоры с Путиным, даже если это вызвало бы у него отвращение. Он пояснил, что история неоднократно демонстрировала необходимость общения с людьми, ответственными за масштабные преступления, и задача политика заключается в защите национальных интересов своего государства, даже в самых сложных ситуациях.

"Как историк я понимаю, что иногда приходится вести переговоры с теми, кто вызывает смерть, разрушения и страдания. Главное — действовать в интересах своей страны", — добавил он.

