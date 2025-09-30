Заради безпеки Польщі: Навроцький готовий сісти за стіл переговорів із Путіним

Президент Польщі готови провести переговори з Володимиром Путіним, якщо від цього залежатиме безпека його країни. Водночас Навроцький наголосив, що особисто не вважає себе здатним проводити подібні зустрічі та назвав Дональда Трампа єдиним лідером у світі, який може ефективно спілкуватися з очільником Кремля.

За інформацією WP Wiadomości, Навроцький пояснив, що не був би хорошим переговорником із російським президентом через особисті переконання та історичні розбіжності. Він відкрито назвав Путіна диктатором і вбивцею та зазначив, що його власні антикомуністичні погляди та минулі переслідування з боку Кремля ускладнюють можливість вести конструктивний діалог.

Президент Польщі підкреслив, що навіть у таких складних обставинах він готовий діяти виключно в інтересах своєї країни.

"Іноді навіть генерали та командири армій, які несуть відповідальність за загибель солдатів і мирних людей, змушені сидіти за одним столом. Я готовий зробити все, що необхідно для безпеки Польщі, але мушу чесно визнати: я не був би найкращим переговорником через мій досвід та переконання", — сказав Навроцький.

Він також зазначив, що Дональд Трамп є єдиною реальною фігурою у світі, здатною вести переговори з Путіним, та закликав підтримувати будь-які його дії у цьому напрямку.

"Напрямок цих переговорів, обрані інструменти — це рішення Трампа. Ми маємо підтримувати його, але водночас сподіватися на максимально жорстку позицію щодо Російської Федерації", — пояснив президент Польщі.

Навроцький розповів і про особисті стосунки з Трампом. Він зазначив, що дружба формується роками та десятиліттями, однак між ними вже склалися "дружні стосунки", які, на його думку, позитивно впливають на міжнародну позицію Польщі.

"Ми підтримуємо регулярний контакт, спілкувалися телефоном та під час інших переговорів понад місяць. Це допомагає впевнено оцінювати реальні загрози та розуміти природу того, що відбувається внаслідок російських атак", — підкреслив він.

Також видання зазначає, що ще під час президентської кампанії у лютому Навроцький заявляв про готовність вести переговори з Путіним, навіть якщо це викликало б у нього огиду. Він пояснив, що історія неодноразово демонструвала необхідність спілкування з людьми, відповідальними за масштабні злочини, і завдання політика полягає у захисті національних інтересів своєї держави, навіть у найскладніших ситуаціях.

"Як історик я розумію, що іноді доводиться вести переговори з тими, хто спричиняє смерть, руйнування і страждання. Головне — діяти в інтересах своєї країни", — додав він.

