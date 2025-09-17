За обміном з Францією: Навроцький хоче розмістити в Польщі ядерну зброю (відео)

Польський президент Кароль Навроцький заявив про намір брати участь у спільному використанні ядерної зброї. Він розраховує, що партнером Польщі в ядерному обміні стане Франція.

При цьому Кароль Навроцький зазначив, що про власну ядерну зброю Польщі говорити "занадто рано". Він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу LCI 16 вересня, що ключовим елементом в цьому напрямку має стати партнерство Варшави та Парижу, передає United24Media.

"Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна бути частиною ядерної спільноти", — сказав Навроцький французькому журналісту.

На його думку, Польща повинна мати власні "енергетичні, цивільні та військові" ядерні можливості.

Навроцький наголосив, що як голова держави вважає своїм пріоритетом забезпечення гарантій безпеки Польщі як члена Північноатлантичного альянсу (НАТО). Навесні 2025 року Польща та Франція підписали Нансійський договір про поглиблення оборонної співпраці, який польський Сейм ратифікував 13 вересня.

