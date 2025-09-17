По обмену с Францией: Навроцкий хочет разместить в Польше ядерное оружие (видео)

Польский президент Кароль Навроцкий заявил о намерении участвовать в совместном использовании ядерного оружия. Он рассчитывает, что партнером Польши в ядерном обмене станет Франция.

Related video

При этом Кароль Навроцкий отметил, что о собственном ядерном оружии Польши говорить "слишком рано". Он сказал в интервью французскому телеканалу LCI 16 сентября, что ключевым элементом в этом направлении должно стать партнерство Варшавы и Парижа, передает United24Media.

"Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна быть частью ядерного сообщества", — сказал Навроцкий французскому журналисту.

По его мнению, Польша должна иметь собственные "энергетические, гражданские и военные" ядерные возможности.

Навроцкий подчеркнул, что как глава государства считает своим приоритетом обеспечение гарантий безопасности Польши как члена Североатлантического альянса (НАТО). Весной 2025 года Польша и Франция подписали Нансийский договор об углублении оборонного сотрудничества, который польский Сейм ратифицировал 13 сентября.

Напомним, 10 сентября журналисты проекта "Схемы" (Радио.Свобода) опубликовали снимки секретной военной базы, которую строят под Минском в Беларуси. По словам расследователей, вероятно, на этом объекте разместят российский ракетный комплекс "Орешник".

3 сентября Фокус писал о ядерной ракете, которую показал Китай на параде в Пекине 9 мая. Государственное информационное агентство "Синьхуа" утверждало, что ее радиус поражения охватывает всю планету.