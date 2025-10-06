Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у несподіваному інтерв’ю звинуватила Польщу та країни Балтії у непрямій причетності до російської агресії проти України. За її словами, блокування цими державами діалогу ЄС із Володимиром Путіним у 2021 році посилило напруженість і сприяло початку війни, а також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

За інформацією німецького видання Blick та інтерв’ю угорському онлайн-виданню Partizán, Меркель вважає, що Польща та країни Балтії перешкодили її пропозиції нового формату переговорів із Росією після Мінських угод 2015 року, які, на її думку, забезпечили відносний спокій в Україні до 2021 року. Колишня канцлерка заявила, що влітку 2021 року намагалася домовитися з Путіним напряму, оскільки відчувала, що він більше не сприймає Мінськ серйозно. Проте реалізувати цю ініціативу не вдалося через блокування з боку Польщі та Балтійських країн, які боялися надто поблажливої політики ЄС щодо Москви.

"Деякі її не підтримали, особливо країни Балтії, а також Польща", – сказала Меркель.

Меркель додала, що пандемія коронавірусу також погіршила політичну ситуацію, бо особисті зустрічі європейських лідерів із Путіним були обмежені, а відеоконференцій було недостатньо для досягнення компромісів. Водночас вона підкреслила, що відповідальність за війну лежить і на Москві: "Факт у тому, що Путін напав на Україну, і це змінило нашу ситуацію в Європі та світі".

На заяви Меркель відреагував колишній президент Польщі Анджей Дуда. Він рішуче відкинув обвинувачення, наголосивши, що Польща не є співучасником агресії, а потенційною її ціллю, і застеріг від будь-яких дій, які могли б політично легітимізувати Путіна.

Нагадаємо, що президент Польщі готовий провести переговори з Володимиром Путіним, якщо від цього залежатиме безпека його країни.

