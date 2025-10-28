Антиукраинский треугольник: как Орбан, Фицо и Бабиш тестируют единство ЕС

Европейская усталость от войны превращается в политический фактор. Пока Киев ищет новые форматы поддержки, Виктор Орбан продвигает собственный — антиукраинский треугольник внутри ЕС. Объединив Братиславу и Прагу, Будапешт стремится возродить Вышеград без Польши. Фокус выяснил, может ли этот новый альянс стать преградой для решений в пользу Украины.

Венгрия активно продвигает идею создания антиукраинского альянса внутри Европейского Союза, привлекая Словакию и Чехию. По данным Politico, такой шаг может существенно усложнить финансовую и военную помощь Украине со стороны ЕС. Премьер-министр Виктор Орбан стремится координировать позиции с лидерами этих стран перед саммитами, восстанавливая формат Вышеградской группы, но без Польши.

Цель нового союза — согласованное противодействие проукраинским инициативам. Политический директор и советник Орбана Балаж Орбан заявил:

"Мы надеемся объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на выборах в Чехии, и премьером Словакии Робертом Фицо. Это будет включать предварительные совещания перед встречами лидеров ЕС".

Вышеградская четверка (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша) функционировала с 1991 года, но после 2015-го, при евроскептической власти в Варшаве, приобрела антимигрантский и антибрюссельский характер. Полномасштабное вторжение РФ в 2022-м раскололо группу: Польша заняла жесткую антироссийскую позицию, Венгрия — противоположную, блокируя санкции и помощь Киеву.

"Новый альянс будет насчитывать три члена, а не четыре", — констатируют журналисты Politico. Без Польши, которая сейчас является ключевым адвокатом Украины в ЕС, трио Орбана-Фицо-Бабиша может тормозить решение, требуя консенсуса.

Аналитики предупреждают: координация позиций позволит блокировать пакеты помощи, санкции против РФ и интеграцию Украины в ЕС. Венгрия уже неоднократно злоупотребляла правом вето. Дополнительные союзники усилят давление на Брюссель.

В то же время эксперты отмечают: до полноценного антиукраинского блока еще далеко. Чехия под Бабишем может быть менее радикальной, чем Венгрия, а Словакия зависит от европейских фондов. Однако даже частичная координация создает риски для единства ЕС в поддержке Украины.

Для Киева критическим является усиление дипломатии с Прагой и Братиславой, а также мобилизация проукраинских сил в Европарламенте. Раскол Вышеграда — не только региональная проблема, но и угроза стратегической солидарности Союза перед российской агрессией.

Антиукраинский альянс: почему именно сейчас

Кандидат политических наук Руслан Ключник призывает отказаться от украиноцентричной интерпретации европейской политики. Термины "антиукраинский альянс" или "лобби", которые часто звучат в украинском политикуме, не отражают реальности.

"Орбан, Фицо, Бабиш, Сальвини — это прежде всего евроскептики, ориентированные на собственных избирателей, а не на противодействие Украине", — отмечает Фокусу эксперт.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Украину, Европа мобилизовалась, рассчитывая на короткую кампанию — недели или месяцы. Масштабные программы помощи, прием миллионов беженцев, санкции — все это было спринтом, а не марафоном. Сейчас, на четвертом году войны, с перспективой пятого-шестого, европейские общества устали.

"Избиратели видят кризис в немецкой промышленности, нестабильность во Франции, социальные проблемы в Польше из-за поведения отдельных украинцев. Это не абстракция — это их налоги", — объясняет Ключник.

Политики типа Орбана или Фицо не придумывают повестку дня — они ее отражают. Венгрия, Словакия, Чехия под Бабишем реагируют на настроения десятков миллионов граждан ЕС. Аналогичные идеи продвигает "Альтернатива для Германии" (AfD), которая уже имеет значительную поддержку, хотя и не формирует правительство. В Британии партия Reform UK может впервые прийти к власти с подобной риторикой.

Экономический контекст усиливает давление. Отказ от российского газа оказался сложнее, чем декларировалось. Двойные стандарты — норма: до конца 2024-го Украина транзитировала российский газ, Европа — покупала.

"Это не измена, а реалполитик", — констатирует политолог.

Как бороться с антиукраинским альянсом Венгрии, Словакии и Чехии

Ключник также советует избегать хейта европейских лидеров.

"Евроинтеграция нужна прежде всего Украине. ЕС может жить без нас, мы — нет. Сдержанная реакция, аргументированная дипломатия, фокус на общих интересах — вот путь", — добавляет эксперт.

Вместо обвинений в "зраде", по мнению политолога, стоит усиливать коммуникацию с европейскими обществами, демонстрируя эффективность помощи и перспективы общего будущего. Новый союз — не антиукраинский заговор, а симптом системной усталости. Украина должна адаптироваться: диверсифицировать поддержку, активизировать двусторонние форматы, работать с оппозициями в странах-партнерах. Эмоциональная риторика только отталкивает. Пора переходить от реактивной к проактивной дипломатии.

