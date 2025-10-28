Антиукраїнський трикутник: як Орбан, Фіцо і Бабіш тестують єдність ЄС

Європейська втома від війни перетворюється на політичний фактор. Поки Київ шукає нові формати підтримки, Віктор Орбан просуває власний — антиукраїнський трикутник усередині ЄС. Об'єднавши Братиславу та Прагу, Будапешт прагне відродити Вишеград без Польщі. Фокус з'ясував, чи може цей новий альянс стати перепоною для рішень на користь України.

Угорщина активно просуває ідею створення антиукраїнського альянсу всередині Європейського Союзу, залучаючи Словаччину та Чехію. За даними Politico, такий крок може суттєво ускладнити фінансову та військову допомогу Україні з боку ЄС. Прем'єр-міністр Віктор Орбан прагне координувати позиції з лідерами цих країн перед самітами, відновлюючи формат Вишеградської групи, але без Польщі.

Мета нового союзу — узгоджена протидія проукраїнським ініціативам. Політичний директор і радник Орбана Балаж Орбан заявив:

"Ми сподіваємося об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на виборах у Чехії, та прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Це включатиме попередні наради перед зустрічами лідерів ЄС".

Вишеградська четвірка (Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща) функціонувала з 1991 року, але після 2015-го, за євроскептичної влади у Варшаві, набула антимігрантського та антибрюссельського характеру. Повномасштабне вторгнення РФ у 2022-му розкололо групу: Польща зайняла жорстку антиросійську позицію, Угорщина — протилежну, блокуючи санкції та допомогу Києву.

"Новий альянс налічуватиме три члени, а не чотири", — констатують журналісти Politico. Без Польщі, яка нині є ключовим адвокатом України в ЄС, тріо Орбана–Фіцо–Бабіша може гальмувати рішення, вимагаючи консенсусу.

Аналітики попереджають: координація позицій дозволить блокувати пакети допомоги, санкції проти РФ та інтеграцію України до ЄС. Угорщина вже неодноразово зловживала правом вето. Додаткові союзники посилять тиск на Брюссель.

Водночас експерти наголошують: до повноцінного антиукраїнського блоку ще далеко. Чехія під Бабішем може бути менш радикальною, ніж Угорщина, а Словаччина залежить від європейських фондів. Проте навіть часткова координація створює ризики для єдності ЄС у підтримці України.

Для Києва критичним є посилення дипломатії з Прагою та Братиславою, а також мобілізація проукраїнських сил у Європарламенті. Розкол Вишеграду — не лише регіональна проблема, а й загроза стратегічній солідарності Союзу перед російською агресією.

Антиукраїнський альянс: чому саме зараз

Кандидат політичних наук Руслан Ключник закликає відмовитися від україноцентричної інтерпретації європейської політики. Терміни "антиукраїнський альянс" чи "лобі", які часто лунають в українському політикумі, не відображають реальності.

"Орбан, Фіцо, Бабіш, Сальвіні — це передусім євроскептики, орієнтовані на власних виборців, а не на протидію Україні", — наголошує Фокусу експерт.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, Європа мобілізувалася, розраховуючи на коротку кампанію — тижні чи місяці. Масштабні програми допомоги, приймання мільйонів біженців, санкції — усе це було спринтом, а не марафоном. Нині, на четвертому році війни, з перспективою п'ятого-шостого, європейські суспільства втомилися.

"Виборці бачать кризу в німецькій промисловості, нестабільність у Франції, соціальні проблеми в Польщі через поведінку окремих українців. Це не абстракція — це їхні податки", — пояснює Ключник.

Політики типу Орбана чи Фіцо не вигадують порядок денний — вони його відображають. Угорщина, Словаччина, Чехія під Бабішем реагують на настрої десятків мільйонів громадян ЄС. Аналогічні ідеї просуває "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка вже має значну підтримку, хоч і не формує уряд. У Британії партія Reform UK може вперше прийти до влади з подібною риторикою.

Економічний контекст посилює тиск. Відмова від російського газу виявилася складнішою, ніж декларувалося. Подвійні стандарти — норма: до кінця 2024-го Україна транзитувала російський газ, Європа — купувала.

"Це не зрада, а реалполітик", — констатує політолог.

Як боротись з антиукраїнським альянсом Угорщини, Словаччини та Чехії

Ключник також радить уникати хейту європейських лідерів.

"Євроінтеграція потрібна насамперед Україні. ЕС може жити без нас, ми — ні. Стримана реакція, аргументована дипломатія, фокус на спільних інтересах — ось шлях", — додає експерт.

Замість звинувачень у "зраді", на думку політолога, варто посилювати комунікацію з європейськими суспільствами, демонструючи ефективність допомоги та перспективи спільного майбутнього. Новий союз — не антиукраїнська змова, а симптом системної втоми. Україна має адаптуватися: диверсифікувати підтримку, активізувати двосторонні формати, працювати з опозиціями в країнах-партнерах. Емоційна риторика лише відштовхує. Час переходити від реактивної до проактивної дипломатії.

