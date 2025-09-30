ДРГ у Польщі: як Кремль вигадує фейки, щоб налякати НАТО

Росія заявляє про нібито "українські провокації" у Польщі — від ударів дронами до проникнення ДРГ. Але насправді, як наголошує Центр протидії дезінформації, йдеться про класичний прийом Кремля: створити інформаційне алібі для власних диверсій і перевірити реакцію НАТО. Фокус з'ясував, чи здатні ці фейки підірвати європейську підтримку України, і що насправді стоїть за "страшилками" Наришкіна.

Росія звинувачує Україну в підготовці нібито провокацій у Польщі, але Центр протидії дезінформації при РНБО стверджує, що ворог таким чином готує підґрунтя для власних провокацій.

Про це повідомляє керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Служба зовнішньої розвідки РФ стверджує, що Україна нібито планує "резонансну провокацію" в Польщі за участю Легіону "Свобода Росії" та полку імені Кастуся Калиновського, які воюють на боці ЗСУ. За їхніми словами, провокація передбачає імітацію удару по критичній інфраструктурі Польщі, а план нібито розроблений ГУР України спільно з польськими спецслужбами. Крім того, РФ звинуватила Київ в організації вторгнень дронів у Польщу та Румунію, щоб "втягнути НАТО у конфлікт".

У ЦПД наголосили, що такі заяви — це інформаційне прикриття для власних провокацій Росії в країнах ЄС.

"Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю та є типовим прийомом для служби зовнішньої розвідки РФ. Раніше там неодноразово заявляли про нібито підготовку Україною "кривавих провокацій" в Європі. Справжня мета подібних заяв — створити інформаційне алібі для російських провокацій у країнах ЄС та нагнітання в Європі страху і панічних настроїв. Насправді саме Росія відповідальна за низку диверсій у країнах ЄС та НАТО, щоб зірвати військову допомогу Україні з боку союзників", — заявили в ЦПД.

За словами Коваленка, заяви директора Служба зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна фактично анонсують плани РФ, зокрема можливі спроби проникнення ДРГ на територію Польщі для перевірки міцності кордону.

"Головна мета операцій з дронами в небі країн НАТО, а також можлива майбутня спроба заходу ДРГ росіян — перевірка реакції Альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати й зменшити підтримку України. Не вийде", — додає керівник Центру протидії дезінформації.

ДРГ у Польщі: як РФ плодить фейки

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак різко критикує Службу зовнішньої розвідки РФ. Він стверджує, що Служба зовнішньої розвідки Росії не має реального впливу і не володіє перевіреною інформацією. За його словами, розвідка РФ просто пише вигадки, спираючись на архіви, без реальних даних.

Серед російських силовиків Службу зовнішньої розвідки також не сприймають серйозно. Експерт пояснює, що у РФ існує конкуренція між спецслужбами, де гучні заяви — спосіб привернути увагу Кремля. Також розвідка Росії втратила авторитет через систематичну дезінформацію. Її заяви про "криваві провокації" України неодноразово спростовувалися. У РФ спецслужби змагаються за ресурси, а Служба зовнішньої розвідки використовує фейки для видимості роботи.

"Чим гучніше ти відрапортуєш, навіть якщо це не справдиться, ти вважатимешся чемпіоном. Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін створює інформаційний шум, щоб виправдати її існування. Заяви про дрони чи ДРГ у Польщі — це спроба показати активність, хоча реального ефекту вони не мають", — каже Ступак.

Чи може Росія надсилати ДРГ у Польщу

Експерт зазначає, що Україна спокійно ставиться до заяв Служба зовнішньої розвідки Росії, оскільки вони не мають реального впливу.

"Ми не сприймаємо це серйозно. Це просто чергова спроба Наришкіна показати, що він щось робить", — продовжує Ступак.

Водночас експерт додає, що навіть, якщо Росі спробує реальні провокації, наприклад, заслати ДРГ на територію Польщі, щоб перевірити реакцію НАТО, такі дії не призведуть до серйозної ескалації. Це відбувається через те, що Захід, зокрема США, чітко дотримується політики уникнення прямого конфлікту з Росією.

"Польща може збивати дрони, реагувати на порушення кордону, але ніхто не оголошуватиме війну. Це не в інтересах НАТО", — пояснює Ступак.

Він також наголошує, що Україна та її союзники зосереджені на реальній підтримці, зокрема постачанні зброї, а не на реагуванні на російську пропаганду.

