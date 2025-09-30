ДРГ в Польше: как Кремль придумывает фейки, чтобы напугать НАТО

Россия заявляет о якобы "украинских провокациях" в Польше — от ударов дронами до проникновения ДРГ. Но на самом деле, как отмечает Центр противодействия дезинформации, речь идет о классическом приеме Кремля: создать информационное алиби для собственных диверсий и проверить реакцию НАТО. Фокус выяснил, способны ли эти фейки подорвать европейскую поддержку Украины, и что на самом деле стоит за "страшилками" Нарышкина.

Related video

Россия обвиняет Украину в подготовке якобы провокаций в Польше, но Центр противодействия дезинформации при СНБО утверждает, что враг таким образом готовит почву для собственных провокаций.

Об этом сообщает руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Служба внешней разведки РФ утверждает, что Украина якобы планирует "резонансную провокацию" в Польше с участием Легиона "Свобода России" и полка имени Кастуся Калиновского, которые воюют на стороне ВСУ. По их словам, провокация предусматривает имитацию удара по критической инфраструктуре Польши, а план якобы разработан ГУР Украины совместно с польскими спецслужбами. Кроме того, РФ обвинила Киев в организации вторжений дронов в Польшу и Румынию, чтобы "втянуть НАТО в конфликт".

В ЦПД отметили, что такие заявления — это информационное прикрытие для собственных провокаций России в странах ЕС.

"Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью и являются типичным приемом для службы внешней разведки РФ. Ранее там неоднократно заявляли о якобы подготовке Украиной "кровавых провокаций" в Европе. Настоящая цель подобных заявлений — создать информационное алиби для российских провокаций в странах ЕС и нагнетания в Европе страха и панических настроений. На самом деле именно Россия ответственна за ряд диверсий в странах ЕС и НАТО, чтобы сорвать военную помощь Украине со стороны союзников", — заявили в ЦПД.

По словам Коваленко, заявления директора Служба внешней разведки России Сергея Нарышкина фактически анонсируют планы РФ, в частности возможные попытки проникновения ДРГ на территорию Польши для проверки прочности границы.

"Главная цель операций с дронами в небе стран НАТО, а также возможная будущая попытка захода ДРГ россиян — проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят напугать и уменьшить поддержку Украины. Не получится", — добавляет руководитель Центра противодействия дезинформации.

ДРГ в Польше: как РФ плодит фейки

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак резко критикует Службу внешней разведки РФ. Он утверждает, что Служба внешней разведки России не имеет реального влияния и не владеет проверенной информацией. По его словам, разведка РФ просто пишет выдумки, опираясь на архивы, без реальных данных.

Среди российских силовиков Службу внешней разведки также не воспринимают всерьез. Эксперт объясняет, что в РФ существует конкуренция между спецслужбами, где громкие заявления — способ привлечь внимание Кремля. Также разведка России потеряла авторитет из-за систематической дезинформации. Ее заявления о "кровавых провокациях" Украины неоднократно опровергались. В РФ спецслужбы соревнуются за ресурсы, а Служба внешней разведки использует фейки для видимости работы.

"Чем громче ты отрапортуешь, даже если это не сбудется, ты будешь считаться чемпионом. Глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин создает информационный шум, чтобы оправдать ее существование. Заявления о дронах или ДРГ в Польше — это попытка показать активность, хотя реального эффекта они не имеют", — говорит Ступак.

Может ли Россия отправлять ДРГ в Польшу

Эксперт отмечает, что Украина спокойно относится к заявлениям Служба внешней разведки России, поскольку они не имеют реального влияния.

"Мы не воспринимаем это серьезно. Это просто очередная попытка Нарышкина показать, что он что-то делает", — продолжает Ступак.

В то же время эксперт добавляет, что даже если Россия попытается реальные провокации, например, заслать ДРГ на территорию Польши, чтобы проверить реакцию НАТО, такие действия не приведут к серьезной эскалации. Это происходит из-за того, что Запад, в частности США, четко придерживается политики избежания прямого конфликта с Россией.

"Польша может сбивать дроны, реагировать на нарушение границы, но никто не будет объявлять войну. Это не в интересах НАТО", — объясняет Ступак.

Он также отмечает, что Украина и ее союзники сосредоточены на реальной поддержке, в частности поставке оружия, а не на реагировании на российскую пропаганду.

Напомним, неизвестные дроны были замечены над военной базой во французском департаменте Марна. Эксперты считают, что это может быть гибридной тактикой Кремля, чтобы ослабить поддержку Украины.

Также Фокус писал, что неизвестные дроны нарушили работу аэропортов Дании и Норвегии, вызвав сбои и аресты.