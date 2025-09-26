Гибридная война в небе Европы: как Кремль заставляет партнеров Украины нервничать и почему они ему это позволяют

Над военной базой во французском департаменте Марна заметили неизвестные дроны. Местные власти уверяют — это небольшие устройства без признаков военной техники, однако инцидент назвали "исключительным". Подобные случаи от Польши до Норвегии уже создают новую волну тревоги в ЕС. Фокус выяснил, почему провокации с дронами могут быть элементом гибридной тактики Кремля и чем это грозит поддержке Украины.

Над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна во Франции заметили неизвестные беспилотники. Местные власти сообщили, что это небольшие устройства, а не военные дроны. Об инциденте 25 сентября заявили в государственной службе, назвав его "исключительным", но без признаков иностранного вторжения.

По данным газеты L'Union, расследование в отношении нескольких неидентифицированных беспилотников продолжается. Местные власти после инцидента усилили бдительность. Сама военная база занимает площадь более 10 000 га.

Провокации РФ: как дроны нарушали воздушное пространство ЕС

В течение сентября 2025 года Россия усилила провокации в Европе, используя военные самолеты и дроны, некоторые из которых не идентифицированы.

9 и 10 сентября около 20 российских БПЛА нарушили воздушное пространство Польши. Польские истребители F-16 и F-35 сбили четыре дрона ракетами AIM-160.

19 сентября три российских МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии. На перехват отправили итальянские F-35.

На следующий день два российских самолета совершили пролет над немецким фрегатом, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море.

22 и 23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена временно закрыли из-за неизвестных дронов. Полиция сообщила, что БПЛА управляли лица без преступного умысла.

Уже на следующий день неизвестные дроны приблизились к военной базе НАТО с истребителями.

Дроны над Францией: как БПЛА долетели в департамент Марна

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной считает, что эти дроны могут быть частью гибридной тактики России против НАТО. Подобные провокации, например нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 или появление дронов в Польше, являются ответом Кремля на украинские дальнобойные удары по российским целям. Россия использует такие действия для запугивания европейских стран, демонстрируя свою способность создавать напряжение в регионе. Земляной предполагает, что дроны могли запускаться с территории Франции, возможно, неподалеку от базы, что указывает на активность российских спецслужб или их агентов.

"Очевидно российские спецслужбы нашли новый вектор развития своих провокаций, который для европейских стран может быть вредным в политическом, экономическом и безопасностном плане. Эти беспилотники могли запускаться непосредственно с территории Франции, вероятно в непосредственной близости к военной базе Мурмелон-ле-Гран", — отмечает Фокусу аналитик.

Неизвестные БПЛА над ЕС: испугаются ли партнеры Украины угроз от РФ

Кандидат политических наук Руслан Ключник предполагает, что даже если Россия стоит за запуском этих дронов, серьезных санкций против нее не будет. Подобные инциденты уже происходили — в Польше, Эстонии, Румынии, Норвегии и Дании. Ни один из этих случаев не привел к жесткой реакции. Ключник считает, что Россия может сознательно тестировать "красные линии" НАТО, проверяя реакцию и пытаясь ослабить единство Альянса. Такие действия могут быть направлены на дискредитацию Альянса в глазах европейцев, вызывая страх перед эскалацией конфликта.

Однако эти провокации могут иметь последствия для Украины.

"Возможно, такие провокации могут привести к уменьшению поддержки Украины. Это логично: граждане европейских стран будут напуганы возможной войной. Они будут требовать прекращения помощи Украине из-за угрозы собственным странам. При этом эти настроения не смогут игнорировать политические деятели, поскольку они зависят от избирателей. Если встанет вопрос дать ПВО Украине или оставить для собственной обороны, то почти любой европейский политик поддержит оборону собственной страны", — говорит Фокусу политолог.

Антон Земляной добавляет, что реакция Франции, ЕС или НАТО, вероятно, будет сдержанной. Предыдущие инциденты в Польше, Дании или Норвегии не привели к жестким санкциям против России. Единственным возможным ответом может быть ужесточение санкций против организаторов провокаций, но европейские лидеры часто избегают эскалации. Земляной подчеркивает, что такие действия будут продолжаться, пока Россия не получит достойного отпора. Без решительных мер НАТО или ЕС провокации, вероятно, станут регулярными, усиливая напряжение в Европе и ослабляя поддержку Украины.

