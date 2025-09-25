"Исключительный инцидент": над военной базой во Франции заметили неизвестные дроны, — СМИ

В ночь на 22 сентября неизвестные беспилотные летательные аппараты были замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке Франции. Местные власти утверждают, что речь идет о небольших устройствах.

Фиксацию неопознанных дронов над Францией подтвердили 25 сентября в соответствующей государственной службе, сообщает Radio France Internationale. В ведомственной военной делегации департамента Марна рассказали, что это были небольшие беспилотники, а не "дроны, которыми управляют военные".

В государственной службе назвали этот инцидент "исключительным", однако отметили, что оснований говорить о вторжении из иностранных государств нет.

По данным местной газеты L'Union, расследование в отношении нескольких неидентифицированных беспилотников продолжается. После инцидента местные власти "приняли меры для повышения бдительности".

Журналисты отмечают, что территория военной базы Мурмелон-ле-Гран охватывает более 10 000 гектаров.

Дроны над Францией появились на фоне вторжений БПЛА в Европу

Польша впервые сбивала "Шахеды" ВС РФ в своем воздушном пространстве в ночь на 10 сентября.

13 сентября произошло вторжение "Шахеда" в Румынию. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Вечером 22 сентября неизвестные дроны долетели до Дании и Норвегии, в крупнейшем аэропорту Копенгагена отменили все рейсы.

Военные обозреватели издания Defence Express 23 сентября проанализировали, каким странам угрожают "Шахеды" ВС РФ. По выводам аналитиков, российские дроны могут поразить любую столицу Европы.

В ночь на 25 сентября состоялся массовый налет дронов на Данию: неизвестные БПЛА долетели до базы истребителей F-16.