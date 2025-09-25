"Винятковий інцидент": над військовою базою у Франції помітили невідомі дрони, — ЗМІ

У ніч на 22 вересня невідомі безпілотні літальні апарати були помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна на північному сході Франції. Місцева влада стверджує, що йдеться про невеликі пристрої.

Фіксацію невпізнаних дронів над Францією підтвердили 25 вересня у відповідній державній службі, повідомляє Radio France Internationale. У відомчій військовій делегації департаменту Марна розповіли, що це були невеликі безпілотники, а не "дрони, якими керують військові".

У державній службі назвали цей інцидент "винятковим", однак зазначили, що підстав говорити про вторгнення з іноземних держав немає.

За даними місцевої газети L'Union, розслідування щодо кількох неідентифікованих безпілотників триває. Після інциденту місцева влада "вжила заходів для підвищення пильності".

Журналісти зазначають, що територія військової бази Мурмелон-ле-Гран охоплює понад 10 000 гектарів.

Дрони над Францією з'явилися на тлі вторгнень БПЛА в Європу

Польща вперше збивала "Шахеди" ЗС РФ у своєму повітряному просторі в ніч на 10 вересня.

13 вересня сталося вторгнення "Шахеда" в Румунію. 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Ввечері 22 вересня невідомі дрони долетіли до Данії та Норвегії, в найбільшому аеропорту Копенгагена скасували всі рейси.

Військові оглядачі видання Defence Express 23 вересня проаналізували, яким країнам загрожують "Шахеди" ЗС РФ. За висновками аналітиків, російські дрони можуть уразити будь-яку столицю Європи.

В ніч на 25 вересня відбувся масовий наліт дронів на Данію: невідомі БПЛА долетіли до бази винищувачів F-16.