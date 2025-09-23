Мадриду і Парижу приготуватися: "Шахеди" ЗС РФ вразять будь-яку столицю Європи, — аналіз (карти)

Армія РФ може погрожувати "Шахедами" всім столицям Європи в разі дальності ураження цілей на відстані 2500 кілометрів.

Пускова інфраструктура ЗС РФ дає змогу запускати ударні БПЛА навіть по Мадриду, якщо в Білорусі розгорнути майданчики. Про це пишуть військові оглядачі видання Defence Express.

Питання далекобійності російських БПЛА виникло після атаки по Польщі "Герберами" і появи невідомих дронів над аеропортами в Осло і Копенгагені.

Відома дальність польоту апарату "Герань 2" — від 1800 до 2500 км, тож пускові райони та інфраструктура ЗС РФ для атак по Україні підійде для ураження об'єктів у Європі.

Цілком підходящі точки — район мису Чауда в окупованому Криму і в Брянській області. Іншим вигідним районом для удару по цілях і з легкою логістикою вважається Санкт-Петербург і околиці.

Пуски "Шахедів" по Європі: які країни в зоні ураження?

Навіть мінімальної дальності "Герань-2" у 1800 км достатньо для влучання по цілях у країнах Скандинавії, Нідерландах, на більшій частині території Німеччини та по півдню Італії. А в разі можливості подолання дронами до 2500 км, йдеться про всю територію Великої Британії, Італії та більшої частини Франції.

Росія досить швидко розгортає нові пускові майданчики. За необхідності їх досить швидко створять на авіабазі "Осовці" в Брестській області в Білорусі. У Москви є можливості обладнати майданчики в Калінінградській області.

"Технічно це дає виграш у додаткових 700 км", — зауважили автори аналізу.

У разі дальності польоту "Шахедів" до 2500 км, у зону ураження потраплять майже всі європейські столиці, крім португальського Лісабона.

Однак оглядачі визнають, що мається на увазі максимальні дальності польоту. Але ЗС РФ запускають дрони за складними маршрутами для обходу українських систем ППО.

"Відбиття пінопластових "Гербер" у Польщі засвідчило прогалини в протиповітряній обороні на східному фланзі НАТО", — зауважують аналітики.

Росіяни можуть зробити висновок, що після прориву першого і єдиного ешелону ППО на кордоні "Шахеди" вільно рухатимуться Європою. Засоби знищення БПЛА у ЄС у сотні разів дорожчі.

Нагадаємо, військові РФ показували БПЛА з ручними протитанковими гранатометами під назвою "Гортензія". Оператор спрямовує дрон на позиції і робить постріл.

Також окупанти мають на озброєнні низку розвідувальних дронів. Здебільшого вони не споряджені бойовою частиною, але на деякі моделі все ж ставлять до 15 кг вибухівки.