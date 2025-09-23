Гранатомети і "килимове бомбардування": у Росії похвалилися новими дронами проти ЗСУ

Російські військові застосовують на війні в Україні багаторазові озброєні квадрокоптери з ручними протитанковими гранатометами і системами "килимового бомбардування".

Розробники із Санкт-Петербурга стверджують, що з 2022 року поставили армії РФ понад 18 тисяч FPV-дронів "Гортензія" різних типів. Подробиці на своєму офіційному сайті повідомила російська громадська організація "Народний фронт", яка підтримує виробників. Вона була створена за розпорядженням президента Володимира Путіна.

"Гортензія" — це лінійка безпілотних літальних апаратів. До неї входить багато моделей, більшість із них — FPV-камікадзе. Як розповів технічний директор проєкту з позивним "Мекс", їх використовують для доставки вантажів, бомбардування, для розміщення мін, пострілів від РПГ та інших боєприпасів.

За словами розробника, до дронів "Гортензія" тепер можна підвісити ручний протитанковий гранатомет, що має спуск зверху, а не куркового типу. Оператор може спрямувати БПЛА до позиції противника і дистанційно здійснити постріл. Після цього порожній тубус скидається, а апарат летить на перезарядку.

"Важливо, що цей варіант роботи з підвішуванням гранатомета не потребує жодної додаткової модифікації. Вона зводиться стандартним шляхом, підвісив, звів, полетів виконувати завдання", — заявив Мекс.

Дрони "Гортензія" також озброюються системою скидання гранатометних боєприпасів. Розробники додали функцію, що дає змогу скинути одночасно велику кількість снарядів, влаштувавши локальне "килимове бомбардування" окопів, бліндажів або груп піхотинців.

У коментарі російському інформаційному агентству ТАСС "Мекс" додав, що всі дрони "Гортензія" оснащуються механізмом, до якого можна прикріпити будь-яке навісне обладнання, включно з системами детонації або скидання. Одночасно БПЛА може нести до 14 боєприпасів у двох барабанах, щоб скидати їх поштучно, попарно, по 7 штук або всі відразу.

Не так давно підприємство почало постачати дрони "Гортензія" на оптоволокні. Вони нібито мають велику перевагу перед аналогами, оскільки можуть перемикатися між зв'язком і через кабель, і радіоканалом без затримок. Якщо оптоволокно закінчується або обривається, оператор може й далі керувати ним.

Дрони "Гортензія" почали збирати в листопаді 2022 року. Розробники запевняють, що стали першим масовим виробником таких засобів для ЗС РФ. У 2023 році російські військові з угруповання "Восток" отримали першу партію FPV-дронів "Гортензія 10" із тепловізорами.

Раніше писали, що російські БПЛА "Молния" почали переносити FPV-дрони в тил України, виступаючи "матками". Для цього безпілотники отримали поліпшені акумулятори.