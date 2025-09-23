Гранатометы и "ковровая бомбардировка": в России похвастались новыми дронами против ВСУ
Российские военные применяют на войне в Украине многоразовые вооруженные квадрокоптеры с ручными противотанковыми гранатометами и системами "ковровой бомбардировки".
Разработчики из Санкт-Петербурга утверждают, что с 2022 года поставили армии РФ более 18 тысяч FPV-дронов "Гортензия" разных типов. Подробности на своем официальном сайте сообщила российская общественная организация "Народный фронт", которая поддерживает производителей. Она была создана по распоряжению президента Владимира Путина.
"Гортензия" – это линейка беспилотных летательных аппаратов. В нее входит много моделей, большинство из них — FPV-камикадзе. Как рассказал технический директор проекта c позывным "Мекс", они используются для доставки грузов, бомбардировки, для размещения мин, выстрелов от РПГ и других боеприпасов.
По словам разработчика, к дронам "Гортензия" теперь можно подвесить ручной противотанковый гранатомет, имеющий спуск сверху, а не куркового типа. Оператор может направить БПЛА к позиции противника и дистанционно совершить выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку.
"Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации. Она взводится стандартным путем, подвесил, взвел, полетел выполнять задачу", – заявил Мекс.
Дроны "Гортензия" также вооружаются системой сброса гранатометных боеприпасов. Разработчики добавили функцию, позволяющую сбросить одновременно большое количество снарядов, устроив локальную "ковровую бомбардировку" окопов, блиндажей или групп пехотинцев.
В комментарии российскому информационному агентству ТАСС "Мекс" добавил, что все дроны "Гортензия" оснащаются механизмом, к которому можно прикрепить любое навесное оборудование, включая системы детонации или сброса. Одновременно БПЛА может нести до 14 боеприпасов в двух барабанах, чтобы сбрасывать их поштучно, попарно, по 7 штук или все сразу.
Не так давно предприятие начало поставлять дроны "Гортензия" на оптоволокне. Они якобы имеют большое преимущество перед аналогами, поскольку могут переключаться между связью и через кабель и радиоканалом без задержек. Если оптоволокно заканчивается или обрывается, оператор может и дальше управлять им.
Дроны "Гортензия" начали собирать в ноябре 2022 года. Разработчики уверяют, что стали первым массовым производителем таких средств для ВС РФ. В 2023 году российские военные из группировки "Восток" получили первую партию FPV-дронов "Гортензия 10" с тепловизорами.
Ранее писали, что российские БПЛА "Молния" начали переносить FPV-дроны в тыл Украины, выступая "матками". Для этого беспилотники получили улучшенные аккумуляторы.