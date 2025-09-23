Гранатометы и "ковровая бомбардировка": в России похвастались новыми дронами против ВСУ

Российские военные применяют на войне в Украине многоразовые вооруженные квадрокоптеры с ручными противотанковыми гранатометами и системами "ковровой бомбардировки".

Related video

Разработчики из Санкт-Петербурга утверждают, что с 2022 года поставили армии РФ более 18 тысяч FPV-дронов "Гортензия" разных типов. Подробности на своем официальном сайте сообщила российская общественная организация "Народный фронт", которая поддерживает производителей. Она была создана по распоряжению президента Владимира Путина.

"Гортензия" – это линейка беспилотных летательных аппаратов. В нее входит много моделей, большинство из них — FPV-камикадзе. Как рассказал технический директор проекта c позывным "Мекс", они используются для доставки грузов, бомбардировки, для размещения мин, выстрелов от РПГ и других боеприпасов.

По словам разработчика, к дронам "Гортензия" теперь можно подвесить ручной противотанковый гранатомет, имеющий спуск сверху, а не куркового типа. Оператор может направить БПЛА к позиции противника и дистанционно совершить выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку.

"Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации. Она взводится стандартным путем, подвесил, взвел, полетел выполнять задачу", – заявил Мекс.

Дроны "Гортензия" также вооружаются системой сброса гранатометных боеприпасов. Разработчики добавили функцию, позволяющую сбросить одновременно большое количество снарядов, устроив локальную "ковровую бомбардировку" окопов, блиндажей или групп пехотинцев.

Российский дрон "Гортензия" с системой сброса гранат Фото: Скриншот

В комментарии российскому информационному агентству ТАСС "Мекс" добавил, что все дроны "Гортензия" оснащаются механизмом, к которому можно прикрепить любое навесное оборудование, включая системы детонации или сброса. Одновременно БПЛА может нести до 14 боеприпасов в двух барабанах, чтобы сбрасывать их поштучно, попарно, по 7 штук или все сразу.

Не так давно предприятие начало поставлять дроны "Гортензия" на оптоволокне. Они якобы имеют большое преимущество перед аналогами, поскольку могут переключаться между связью и через кабель и радиоканалом без задержек. Если оптоволокно заканчивается или обрывается, оператор может и дальше управлять им.

Дроны "Гортензия" начали собирать в ноябре 2022 года. Разработчики уверяют, что стали первым массовым производителем таких средств для ВС РФ. В 2023 году российские военные из группировки "Восток" получили первую партию FPV-дронов "Гортензия 10" с тепловизорами.

Ранее писали, что российские БПЛА "Молния" начали переносить FPV-дроны в тыл Украины, выступая "матками". Для этого беспилотники получили улучшенные аккумуляторы.