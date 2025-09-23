Мадриду и Парижу приготовиться: "Шахеды" ВС РФ поразят любую столицу Европы, – анализ (карты)

Армия РФ может угрожать "Шахедами" всем столицам Европы в случае дальности поражения целей на расстоянии 2500 километров.

Пусковая инфраструктура ВС РФ позволяет запускать ударные БПЛА даже по Мадриду, если в Беларуси развернуть площадки. Об этом пишут военные обозреватели издания Defence Express.

Вопрос дальнобойности российских БПЛА возник после атаки по Польше "Герберами" и появления неизвестных дронов над аэропортами в Осло и Копенгагене.

Известная дальность полета аппарата "Герань 2" — от 1800 до 2500 км, поэтому пусковые районы и инфраструктура ВС РФ для атак по Украине подойдет для поражения объектов в Европе.

Вполне подходящие точки — район мыса Чауда в оккупированном Крыму и в Брянской области. Другим выгодным районом для удара по целям и с легкой логистикой считается Санкт-Петербург и окрестности.

Пуски "Шахедов" по Европе: какие страны в зоне поражения?

Даже минимальной дальности "Герань-2" в 1800 км достаточно для попадания по целям в странах Скандинавии, Нидерландах, в большинстве территории Германии и по югу Италии. А в случае возможности преодоления дронами до 2500 км, речь идет о всей территории Великобритании, Италии и большей части Франции.

Россия довольно быстро развертывает новые пусковые площадки. При необходимости их весьма быстро создадут на авиабазе "Осовцы" в Брестской области в Беларуси. У Мсоквы есть возможности оборудовать площадки в Калининградской области.

"Технически это дает выигрыш в дополнительных 700 км", — заметили авторы анализа.

В случае дальности полета "Шахедов" до 2500 км, в зону поражения попадут почти все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона.

Однако обозреватели признают, что имеется в виду максимальные дальности полета. Но ВС РФ запускают дроны по сложным маршрутам для обхода украинских систем ПВО.

"Отражение пенопластовых "Гербер" в Польше показало пробелы в противовоздушной обороне на восточном фланге НАТО", — замечают аналитики.

Россияне могут сделать вывод, что после прорыва первого и единственного эшелона ПВО на границе "Шахеды" будут двигаться свободно по Европе. Средства уничтожения БПЛА у ЕС в сотни раз дороже.

Напомним, военные РФ показывали БПЛА с ручными противотанковыми гранатометами под названием "Гортензия". Оператор направляет дрон на позиции и производит выстрел.

Также оккупанты имеют на вооружении ряд разведывательных дронов. В основном они не снаряжены боевой частью, но на некоторые модели все же ставят до 15 кг взрывчатки.