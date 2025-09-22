Беспилотники РФ "Дельта" с камерами: как работают новые разведывательные дроны

После серии ночных подлетов местные жители фиксируют небольшие беспилотники с FPV-камерами, которые кружат в небе и вызывают тревогу. Многие называют эти аппараты "мопедами" — из-за их размера и манеры полета — и отмечают, что они не всегда оснащены боеголовками, но создают ежедневное психологическое давление.

Related video

Как сообщил автор Telegram-канала "Николаевский Ванёк", в понедельник местные очевидцы обнародовали фото маленького аппарата с камерой, закрепленной под дельта-крылым фюзеляжем — типичная внешность, которую в поле называют рабочей версией "Дельты". На фотографии четко видно компактный объектив FPV-камеры, установленный в пластиковом кожухе на нижней части платформы. Такая конструкция позволяет оператору вести визуальную разведку в реальном времени и передавать изображение в пункты управления на значительное расстояние.

По имеющейся информации, эти аппараты выполняют прежде всего разведывательные задачи — сканируют местность, выявляют позиции противовоздушной обороны и отслеживают движение техники. В большинстве случаев они летят без боевой части, поэтому прямой угрозы разрушительной силы не несут. В то же время отдельные модификации могут оснащаться небольшой БЧ — примерно до 15 кг — и использоваться как ударные БПЛА, что повышает риск поражения критических точек.

Оперативники объясняют: сигнал тревоги включают по регламенту, потому что невозможно точно знать заранее, есть ли у аппарата боекомплект. Поэтому жители регулярно переживают сирены и эвакуационные процедуры — и именно психологический фактор является одной из целей противника. Значительная часть этих "мопедов" исчерпывает топливо и падает сама по себе; их обломки подбирают наши разведподразделения. Иногда сопроводительные системы противника пытаются реагировать ракетными ударами, но такие действия не всегда дают желаемый эффект.

Напомним, как сообщал Фокус, в прошлом месяце в Украине сбили два новейших российских БПЛА "Дельта".

О том, что ВС РФ начали применять новый беспилотник, ранее сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. БПЛА имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 ("Герань-2"), но значительно меньше.