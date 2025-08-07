В Украине сбили два новейших российских БПЛА "Дельта": чем они опасны (видео)

Украинские операторы зенитных дронов из подразделения "Посипаки" уничтожили два новых российских беспилотника "Дельта", которые визуально напоминают "Шахеды".

Related video

Кадры поражения новейших вражеских БПЛА были опубликованы в официальном Telegram-канале благотворительного фонда "Сообщество Стерненко". Судя по видео, дроны удалось сбить с помощью перехватчиков от компании "Дикие Шершни".

Уничтожение новых дронов РФ

Отмечается, что дрон "Дельта" способен вести разведку, например, для выявления украинских позиций ПВО. Кроме того, БПЛА используется для ударных целей. Для этого россияне оснастили его боевой частью весом около 15 кг.

О том, что ВС РФ начали применять новый беспилотник, ранее сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. БПЛА имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 ("Герань-2"), но значительно меньше.

Важно

Ни одна ПВО не справится: дроны смогут уклоняться от ракет и выдерживать до 90% атак

По данным разведки, большинство комплектующих в этом БПЛА поставляются из Китая. почти половина деталей дрона изготовлены китайской компанией CUAV Technology. Речь идет о полетном контроллере с автопилотом, навигационных модулях и антеннах, датчике воздушной скорости и трубке Пито.

Беспилотник также получил китайскую копию австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign, предназначенный для передачи данных на расстоянии до 40 км. Среди других компонентов — двигатель и электронный модуль зажигания DLE, сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power.

Напомним, украинская компания Fulltime Robotics продемонстрировала на выставке IRON DEMO 2025 прототип своего портативного лазера SlimBeam для борьбы с вражескими дронами.

Фокус также сообщал, что украинская компания Skyeton интегрировала в свой тактический беспилотник Raybird новую полезную нагрузку в виде системы радиоэлектронной разведки (РЭР).