В Україні збили два новітні російські БПЛА "Дельта": чим вони небезпечні (відео)

Українські оператори зенітних дронів з підрозділу «Посіпаки» знищили два нові російські безпілотники "Дельта", які візуально нагадують «Шахеди».

Кадри ураження новітніх ворожих БПЛА було опубліковано в офіційному Telegram-каналі благодійного фонду "Спільнота Стерненка". Судячи з відео, дрони вдалося збити за допомогою перехоплювачів від компанії "Дикі Шершні".

Зазначається, що дрон "Дельта" здатен вести розвідку, наприклад, для виявлення українських позицій ППО. Окрім того, БПЛА використовується для ударних цілей. Для цього росіяни оснастили його бойовою частиною вагою близько 15 кг.

Про те, що ЗС РФ почали застосовувати новий безпілотник, раніше повідомляли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. БПЛА має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Герань-2"), але значно менший.

Жодна ППО не впорається: дрони зможуть ухилятися від ракет і витримувати до 90% атак

За даними розвідки, більшість комплектуючих у цьому БПЛА постачаються з Китаю.Майже половина деталей дрона виготовлені китайською компанією CUAV Technology. Йдеться про польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубку Піто.

Безпілотник також отримав китайську копію австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign, призначений для передачі даних на відстані до 40 км. Серед інших компонентів — двигун та електронний модуль запалювання DLE, сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

Нагадаємо, українська компанія Fulltime Robotics продемонструвала на виставці IRON DEMO 2025 прототип свого портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими дронами.

Фокус також повідомляв, що українська компанія Skyeton інтегрувала у свій тактичний безпілотник Raybird нове корисне навантаження у вигляді системи радіоелектронної розвідки (РЕР).