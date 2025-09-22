Безпілотники РФ "Дельта" з камерами: як працюють нові розвідувальні дрони

Після серії нічних підльотів місцеві мешканці фіксують невеликі безпілотники з FPV-камерами, які кружляють у небі та викликають тривогу. Багато хто називає ці апарати "мопедами" — через їхній розмір і манеру польоту — й відзначає, що вони не завжди оснащені боєголовками, але створюють щоденний психологічний тиск.

Як повідомив автор Telegram-каналу "Николаевский Ванёк", у понеділок місцеві очевидці оприлюднили фото маленького апарата з камерою, закріпленої під дельта-крилим фюзеляжем — типова зовнішність, яку в полі називають робочою версією "Дельти". На світлині чітко видно компактний об’єктив FPV-камери, встановлений у пластиковому кожусі на нижній частині платформи. Така конструкція дозволяє оператору вести візуальну розвідку в реальному часі й передавати зображення до пунктів керування на значну відстань.

За наявною інформацією, ці апарати виконують передусім розвідувальні завдання — сканують місцевість, виявляють позиції протиповітряної оборони та відстежують рух техніки. У більшості випадків вони летять без бойової частини, тож прямої загрози руйнівної сили не несуть. Водночас окремі модифікації можуть оснащуватись невеликою БЧ — приблизно до 15 кг — і використовуватися як ударні БПЛА, що підвищує ризик ураження критичних точок.

Оперативники пояснюють: сигнал тривоги вмикають за регламентом, бо неможливо точно знати наперед, чи в апарата є боєкомплект. Через це мешканці регулярно переживають сирени та евакуаційні процедури — і саме психологічний фактор є однією з цілей противника. Значна частина цих "мопедів" вичерпує паливо й падає сама по собі; їхні уламки підбирають наші розвідпідрозділи. Іноді супровідні системи противника намагаються реагувати ракетними ударами, але такі дії не завжди дають бажаний ефект.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, минулого місяця в Україні збили два новітні російські БПЛА "Дельта".

Про те, що ЗС РФ почали застосовувати новий безпілотник, раніше повідомляли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. БПЛА має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Герань-2"), але значно менший.