Круглосуточная атака "Шахедов": зачем Россия изменила тактику террора и какие риски для ПВО

Россия перешла от ночных массированных атак к новой тактике — круглосуточному давлению дронами. "Шахеды" теперь появляются в небе постоянно, заставляя украинскую ПВО работать без передышки и выдерживать изнурительный марафон. Фокус выяснил, как меняется оборона и готовы ли мобильные группы выдержать этот ритм.

В течение последней недели Россия применяет новую тактику: вместо массированных ночных атак с запуском сотен беспилотных летательных аппаратов одновременно, она распределяет такое же количество — около сотни — на целые сутки. Об этом отмечает Telegram-канал Monitor.

Это изменение тактики свидетельствует о стремлении врага поддерживать почти постоянное присутствие в воздушном пространстве Украины, что создает дополнительные вызовы для Сил обороны.

"Достигнув прогресса в массовом производстве "Гербер" и подобных БПЛА, которые могут нести как полезную нагрузку в виде взрывчатых элементов, так и разведывательное оборудование враг позволяет себе почти круглосуточное присутствие в нашем воздушном пространстве", — отмечает Monitor.

По данным Telegram-канала, таким образом враг активно экспериментирует с тактиками, отходя от ранее наработанных схем. Это свидетельствует о его намерении адаптироваться к действиям украинской обороны и искать новые способы нанесения ударов. Также растягивание атак во времени усложняет организацию противодействия, ведь ресурсы ПВО ограничены, а постоянная готовность требует значительных усилий.

"Судя по той информации, которая поступает, враг продолжает расширять количество точек запуска ударных БПЛА, что будет приводить к большему количеству одновременно запущенных БПЛА в воздухе. Требуется эффективное привлечение как FPV-перехватчиков, так и работа с точками запуска", — заключают аналитики мониторингового канала.

Постоянная атака дронов: как противодействует украинская ПВО угрозе

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, современные мобильные огневые группы начали оснащать дронами-перехватчиками, что значительно повысило их эффективность. По мнению эксперта, современные системы наведения позволяют этим группам работать точнее, чем раньше. Например, месяц или два назад возможности групп были значительно более ограниченными, но сейчас они могут эффективно перехватывать цели на расстоянии до 2,5-3 км благодаря автоматическим системам наведения.

Однако не все дроны-перехватчики одинаково эффективны. Некоторые из них не успевают за быстрыми целями. Военные используют различные типы перехватчиков, но информация об их количестве и технических характеристиках остается ограниченной. Например, известно о перехватчиках типа Sting которые, по словам эксперта, показывают неплохие результаты против дронов типа "Шершень".

"Шахеды" круглосуточно атакуют Украину: выдержит ли ПВО

Однако круглосуточные атаки "Шахедов", по словам Криволапа, ведут к проблеме организации круглосуточной работы мобильных огневых групп.

"Постоянные атаки, которые проводятся как днем, так и ночью, истощают человеческие ресурсы. Человек, который отработал смену в 8-12 часов, нуждается в отдыхе, но из-за нехватки личного состава дежурства становятся все более сложными. Российские силы намеренно растягивают атаки во времени, чтобы еще больше истощить украинские ресурсы", — говорит Фокусу эксперт.

Сейчас, по данным Криволапа, эффективность перехвата "Шахедов" колеблется: иногда удается уничтожить 40% целей, иногда — 60%. Однако общее количество атак значительно возросло, что создает дополнительную нагрузку на оборону. В некоторых регионах, особенно на западе страны, мобильные группы только слышали о дронах-перехватчиках, но не имеют к ним доступа. Это указывает на неравномерное обеспечение и отсутствие единой программы подготовки.

"Раньше "Шахеды" часто перелетали позиции мобильных групп, поскольку стрелковое оружие имело ограниченную дальность — 1,5-2 км. Сейчас, с появлением дронов-перехватчиков, ситуация улучшилась, но не везде. В некоторых регионах группы имеют все необходимое для эффективной работы, тогда как в других — только слышат о новых технологиях, но не получают их. Это создает неравенство в возможностях различных подразделений", — резюмирует Криволап.

Напомним, министр обороны Денис Шмыгаль объявил, что Украина вскоре будет использовать 1000 дронов-перехватчиков в сутки для отражения атак "Шахедов".

Также Фокус писал, что Россия строит новые площадки для "Шахедов" в Брянской области, в 35 км от границы Украины.