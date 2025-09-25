Цілодобова атака "Шахедів": навіщо Росія змінила тактику терору та які ризики для ППО

Росія перейшла від нічних масованих атак до нової тактики — цілодобового тиску дронами. "Шахеди" тепер з'являються у небі постійно, змушуючи українську ППО працювати без перепочинку та витримувати виснажливий марафон. Фокус з’ясував, як змінюється оборона і чи готові мобільні групи витримати цей ритм.

Протягом останнього тижня Росія застосовує нову тактику: замість масованих нічних атак із запуском сотень безпілотних літальних апаратів одночасно, він розподіляє таку ж кількість — близько сотні — на цілу добу. Про це зазначає Telegram-канал Monitor.

Ця зміна тактики свідчить про прагнення ворога підтримувати майже постійну присутність у повітряному просторі України, що створює додаткові виклики для Сил оборони.

"Досягнувши прогресу у масовому виробництві "Гербер" і подібних БПЛА, які можуть нести як корисне навантаження у вигляді вибухових елементів, так і розвідувальне обладнання ворог дозволяє собі майже цілодобову присутність у нашому повітряному просторі", — зазначає Monitor.

За даними Telegram-каналу, таким чином ворог активно експериментує з тактиками, відходячи від раніше напрацьованих схем. Це свідчить про його намір адаптуватися до дій української оборони та шукати нові способи завдання ударів. Також розтягування атак у часі ускладнює організацію протидії, адже ресурси ППО обмежені, а постійна готовність вимагає значних зусиль.

"Судячи з тієї інформації, яка надходить, ворог продовжує розширювати кількість точок запуску ударних БПЛА, що призводитиме до більшої кількості одночасно запущених БПЛА у повітрі. Потрібне ефективне залучення як FPV-перехоплювачів, так і робота з точками запуску", — підсумовують аналітики моніторингового каналу.

Постійна атака дронів: як протидіє українська ППО загрозі

За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, сучасні мобільні вогневі групи почали оснащувати дронами-перехоплювачами, що значно підвищило їхню ефективність. На думку експерта, сучасні системи наведення дозволяють цим групам працювати точніше, ніж раніше. Наприклад, місяць чи два тому можливості груп були значно обмеженішими, але зараз вони можуть ефективно перехоплювати цілі на відстані до 2,5–3 км завдяки автоматичним системам наведення.

Проте не всі дрони-перехоплювачі однаково ефективні. Деякі з них не встигають за швидкими цілями. Військові використовують різні типи перехоплювачів, але інформація про їхню кількість і технічні характеристики залишається обмеженою. Наприклад, відомо про перехоплювачі типу Sting які, за словами експерта, показують непогані результати проти дронів типу "Шершень".

"Шахеди" цілодобово атакують Україну: чи витримає ППО

Однак цілодобові атаки "Шахедів", за словами Криволапа, ведуть до проблеми організації цілодобової роботи мобільних вогневих груп.

"Постійні атаки, які проводяться як вдень, так і вночі, виснажують людські ресурси. Людина, яка відпрацювала зміну в 8–12 годин, потребує відпочинку, але через брак особового складу чергування стають дедалі складнішими. Російські сили навмисно розтягують атаки в часі, щоб ще більше виснажити українські ресурси", — каже Фокусу експерт.

Наразі, за даними Криволапа, ефективність перехоплення "Шахедів" коливається: іноді вдається знищити 40% цілей, іноді — 60%. Однак загальна кількість атак значно зросла, що створює додаткове навантаження на оборону. У деяких регіонах, особливо на заході країни, мобільні групи лише чули про дрони-перехоплювачі, але не мають до них доступу. Це вказує на нерівномірне забезпечення та брак єдиної програми підготовки.

"Раніше "Шахеди" часто перелітали позиції мобільних груп, оскільки стрілецька зброя мала обмежену дальність — 1,5–2 км. Зараз, із появою дронів-перехоплювачів, ситуація покращилася, але не всюди. У деяких регіонах групи мають усе необхідне для ефективної роботи, тоді як в інших — лише чують про нові технології, але не отримують їх. Це створює нерівність у спроможностях різних підрозділів", — резюмує Криволап.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль оголосив, що Україна незабаром використовуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу для відбиття атак "Шахедів".

Також Фокус писав, що Росія будує нові майданчики для "Шахедів" у Брянській області, за 35 км від кордону України.