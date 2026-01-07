"Никаких средств": премьер Чехии выдвинул требование, чтобы продолжать присылать Украине боеприпасы

Чехия продолжит координировать так называемую "снарядную инициативу", в рамках которой страны Евросоюза поставляют Украине боеприпасы, однако при условии, что финансировать этот проект будут другие государства.

Тратить деньги граждан Чехии на эти нужды официальная Прага больше не будет, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции решительных".

"Мне еще предстоит принять участие в заседании Совета национальной безопасности, где я узнаю больше деталей об инициативе по боеприпасам, но после всех переговоров, которые я уже провел, я, по согласию с коалиционными партнерами, решил, что мы не будем отменять инициативу по боеприпасам. Проект будет продолжен, и Чешская Республика будет выполнять роль координатора. В "снарядную инициативу" не будет инвестировано никаких средств чешских граждан. Это должно быть прозрачно и без коррупции", — сказал Бабиш.

Відео дня

Он также подчеркнул, что Чехия не планирует отправлять своих военных в Украину после завершения войны

"Чешская Республика, как и многие другие страны, не планирует отправлять своих военных в рамках миротворческой миссии", — подчеркнул Бабиш.

По его словам, значительная часть гарантий безопасности ляжет на Соединенные Штаты, что является "предпосылкой для того, чтобы мир был действительно долговременным".

Напомним, в декабре 2025 года миллиардера Андрея Бабиша назначили премьер-министром Чехии.

Фокус также писал о том, что Чехия модернизирует танки T-72M4CZ и готова передать их Украине.