На встрече на следующей неделе лидеры G7 будут просить Трампа за гарантии безопасности для Украины: в FT озвучили детали

Президента США Дональда Трампа во время встречи в Давосе на следующей неделе союзники Киева будут пытаться убедить поддержать гарантии безопасности для Украины, поскольку без Америки ничего не удастся.

Лидеры ряда стран G7 планируют убеждать Трампа в том, чтобы тот дал "зеленый свет" гарантиям безопасности для послевоенной Украины, выразив поддержку со стороны США. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

По данным медиа, сейчас ведутся переговоры между официальными лицами о встрече, которая должна состояться 21 января.

"Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также председатель Европейской комиссии планируют принять участие в запланированной встрече лидеров с Трампом и президентом Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе", — говорится в сообщении.

На этих переговорах могут присутствовать также представители "коалиции желающих". Советники по вопросам национальной безопасности из коалиции также хотят провести отдельную встречу, рассказали источники.

В то же время остается неизвестной позиция Трампа относительно гарантий безопасности для Украины. Несмотря на неоднократные публичные заявления лидера США, официальная позиция и участие американцев в этом непонятны.

"До сих пор непонятно, что на самом деле думает Трамп", — отметил один из чиновников в комментарии для издания.

Европейский чиновник, который был участником переговоров, которые состоялись перед Давосом, раскрыл, что от решения Трампа будет зависеть многое. Он отметил, что без согласования с США реализовать в Украине развертывание многонациональных сил будет невозможно.

Стоит напомнить, что лидеры будут добиваться от Трампа поддержки для тех договоренностей, которых чиновники достигли при участии его спецпредставителей в Париже на прошлой неделе. Гарантии, о которых тогда удалось договориться, остаются одним из критических факторов обеспечения таких условий в Украине, которые бы не позволяли России повторно осуществить нападение.

Отмечается, что на встрече в Давосе должны присутствовать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер, а также государственный секретарь Марко Рубио.

Напомним, 11 января издание Pravda сообщало, что Словакия отказалась от военной помощи Украине.

9 января в интервью для Bloomberg Владимир Зеленский заявлял, что обсуждает свободную торговлю с США и ждет от Трампа конкретных гарантий безопасности.