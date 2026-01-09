Зеленский обсуждает свободную торговлю с США и ждет от Трампа конкретных гарантий безопасности

Обсуждение ведется в рамках более широкого пакета мер по обеспечению процветания, направленного на ускорение восстановления Украины после войны. Комментируя гарантии безопасности для Киева, Владимир Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы все свелось лишь к обещаниям отреагировать на новую агрессию ВС РФ.

9 января Владимир Зеленский заявил, что обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США. Соглашение предусматривает нулевые пошлины на торговлю с США и распространяется на некоторые промышленно развитые регионы Украины, предоставляя стране "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и потенциально привлекая инвестиции и бизнес, заявил Зеленский в телефонном интервью Bloomberg.

Украинский президент заявил, что ему необходимо обсудить детали предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение также послужит дополнительной гарантией экономической безопасности.

Предложение, которое не следует путать с идеей широкого соглашения о свободной торговле между США и Украиной, представляет собой локальный план, касающийся зоны боевых действий. В случае его реализации любая буферная зона, возникающая по мере вывода войск, превратится в зону, где смогут работать предприятия, а люди смогут жить и работать в условиях особого правового и налогового режима.

Зеленский назвал этот формат сложным, но "справедливым".

По словам Зеленского, это предложение потребует от России "зеркального отражения" шагов Украины и должно будет также обсуждаться внутри страны. Зона может быть создана в некоторых районах Донбасса на востоке Украины и послужить компромиссом, требующим от обеих сторон вывода войск из этого района и разделения его достаточным расстоянием для обеспечения нормальной жизни в этом регионе.

Второй вариант предполагает прекращение боевых действий с сохранением присутствия войск на местах, а нерешенные вопросы будут урегулированы дипломатическим путем, сказал он.

"Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не о конфликте", — сказал Зеленский.

Зеленский выступил с этим заявлением, заслушивая доклад своего главного переговорщика Рустема Умерова , который в пятницу провел телефонный разговор со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Зеленского, представители США в последнее время поддерживали связь с Россией "в каком-то формате", и он добавил, что не знает, прилетят ли Уиткофф или Кушнер в Россию в ближайшее время для личных встреч.

Зеленский заявил, что Украина представила свои замечания по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их российским коллегам для получения их комментариев, которые, в свою очередь, могут быть переданы в Киев.

Президент Украины отметил, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с Дональдом Трампом, что может произойти уже в конце января. Он добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в Давосе, Швейцария, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Также Зеленский отметил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии.

"Я не хочу, чтобы все свелось лишь к обещаниям отреагировать. Мне действительно нужно что-то более конкретное", - заявил он.

Президент Украины в который раз подчеркнул, что действия России свидетельствуют о ее неготовности к подлинной дипломатии. Украина никогда не признает оккупированные территории Россией. Зеленский также призвал США более систематически реагировать на российскую агрессию, отметив, что Украина до сих пор не получила все обещанные зенитные ракетные комплексы Patriot и боеприпасы.

Отвечая на вопрос о недавних заявлениях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, Зеленский сказал, что он не против взаимодействия Европы с Россией, если Путин поймет серьезность этих переговоров.

"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда усиливается давление со стороны США и Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к заключительному этапу, даже если пока не знаем, как он будет выглядеть", - резюмировал президент Украины.

Напомним, о возобновлении диалога с Путиным заговорила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

А 6 января вечером Зеленский, Макрон и Стармер подписали совместную декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны. Документ определяет планы по усилению безопасности в стране после завершения боевых действий.