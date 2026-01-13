Мирні зусилля Трампа дали результат: Путін почав вбивати більше цивільних українців, — ЗМІ

За 2025 рік внаслідок атака ЗС РФ на 30% більше цивільних українців, аніж попереднього року. Хронологія подій при цьому показує, що масштаби російських обстрілів збільшувались щоразу, коли президент США Дональд Трампа брався за мирні переговори.

У 2025 році в результаті обстрілів Росії загинули приблизно 2400 цивільних українців, ще майже 12 тисяч осіб отримали поранення. Цей неофіційний аналіз збігається з даними ООН і свідчить про збільшення жертв порівняно з 2024 роком майже на 30%. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg від 12 січня.

Загалом, за європейськими оцінками, внаслідок повномасштабної війни в Україні загинули 14 900 цивільних, 758 з них — діти. Ще понад 40 тисяч цивільних українців отримали поранення, 2 445 з них — діти.

"Хоча оцінка не дає уявлення про мотиви Кремля, хронологія подій показує, що масштаби атак збільшувалися щоразу, коли адміністрація Трампа намагалася просунути мирні переговори", — підкреслили у виданні.

Після того, як у березні Трамп обговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним початок переговорів про припинення вогню, в Україні загинули понад 2000 цивільних громадян. Протягом кількох місяців після того, як представники РФ взяли участь у перших прямих переговорах з Україною, ворог здійснив 40 найбільших обстрілів за час війни.

У другій половині 2025 року — переважно після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці — ЗС РФ запускали в середньому 5300 дронів по Україні на місяць. Це — в п'ять разів більше, ніж було попереднього року. У листопаді стало відомо про мирний план з 28 пунктів. З того моменту росіяни випустили понад 9000 БПЛА і 350 ракет, які вбили більш як 220 цивільних українців.

"Встановити кількість жертв російської війни в Україні було складно, оскільки сам Трамп часто робив заяви про військові втрати, які значно перевищували інші оцінки", — зауважили у ЗМІ.

За даними ООН, найбільше за 2025 рік в Україні постраждали люди похилого віку, адже багато з них залишаються у селах на лінії фронту. Неназвані європейські чиновники наголосили, що ця статистика — доказ того, як Путін ставить до мирних переговорів. Також це може свідчити про те, що очільник Кремля намагається отримати перевагу, демонструючи готовність посилити насильство і підірвати моральний дух українців.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела передали, що Росія хоче повністю окупувати Донецьку область до 1 квітня. Іншим пріоритетом ворога на цей рік є Запорізька область, яка, за одним зі сценаріїв війни, поповнить територіальні претензії Кремля.

13 січня у Bloomberg проінформували, що з жовтня 2021 року Іран продав Росії балістичні та зенітні ракети на приблизно 2,7 мільярда доларів. Загалом, зі слів неназваного чиновника, з кінця 2021 року РФ витратила на іранську військову техніку суму понад 4 мільярдам доларів.