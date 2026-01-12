Путін хоче усю Донецьку область до квітня: є чотири сценарії розвитку подій, — ЗМІ (мапи)

Зі слів джерел, Москва має два пріоритети на 2026 рік — Донецька та Запорізька області. Повідомляється, що є щонайменше чотири сценарії подальших подій — від повного припинення війни до продовження боїв без надії на переговори.

У 2026 році головними пріоритетами Росії є Донецька область, яку ворог хоче повністю захопити до 1 квітня, та Запорізька область, де він прагне розширити підконтрольні території. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Першим пріоритетом Росії є Донецька область Фото: РБК-Україна

Терміни захоплення Донецької області неназвані співрозмовники оцінюють як не реалістичні. Аналогічний висновок випливає з оцінок різних аналітичних центрів, в тому числі ISW.

"Путін вимагає від нас всю Донецьку область. І водночас починає активні бої у Запорізькій. Їхній задум такий: поки ви опираєтесь і не хочете віддавати Донбас, я буду просуватись і в Запорізькій області, тож обирайте, що захищати", — пояснило одне з джерел.

Другим пріоритетом Росії є Запорізька область Фото: РБК-Україна

Повідомляється, що чекати на різку зміну характеру війни не слід. Єдина змінна тут — це переговори, які можуть привести до кульмінації або зійти нанівець. Загалом у виданні виділили чотири варіанти того, як далі розвиватимуться події в Україні.

Сценарій №1

США не вдається привести Україну та Росію до "єдиного знаменника", адже президент РФ Володимир Путін не відмовляється від неприйнятних для Києва максималістських умовах. Білий дім рідше організовує зустрічі задля переговорів, але жодного примусу не задіює.

З весни, після "сезонного" спаду, наступ ЗС РФ активізується і повільно розширює тимчасово окуповані території. Ані Донецьку, ані Запорізьку області до 2027 року ворогу захопити не вдається.

"Російські наступальні дії на фронті існують паралельно переговорному процесу. Противник має сформульовані завдання на фронті, вже готові. І вони будуть наступати, поки Путін їм сам не скаже "стоп"", — пояснило високопоставлене військових джерел.

Сценарій №2

Росії не вдається зламати Сили оборони на фронті, а українське суспільство — за допомогою обстрілів, тому вона підвищує ставки. Контролюючи приблизно 75% Запорізької області, окупанти розширюють претензії на цей регіон. Такі вимоги — неприйнятні для України. тому війна продовжується.

Сценарій №3

США і Росія змушують вивести українські війська з Донецької області. Бої зупиняються, а сторони фіналізують усі інші параметри завершення війни. Однак цей мир — формальний, тож довгострокові ризики й надалі нависають над Україною.

Сценарій №4

Президенту США Дональду Трампу вдається заморозити бої по лінії фронту. Відштовхуючись від неї, сторони починають узгоджувати контури мирної угоди. Україна має шанси зберегти фактичний та юридичний контроль над частинами Донецької і Запорізької областей.

"Зараз Путін був би і не проти зупинитись, але тільки на своїх умовах – це вихід українських військ з Донецької області. Чи це єдина перспектива? Ні. Бо зупинитись він зможе або коли отримає бажані для себе умови, або коли буде поставлений у безвихідь – коли продовження війни стане для нього невиправданим і надто дорогим", — підкреслив один зі співрозмовників.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що на початку 2026 року ЗС РФ вперше атакували Україну ударним дроном "Герань-5". Він має довжину приблизно 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. За даними розвідки, ворог думає підсилити ці БПЛА ракетами класу "повітря-повітря" Р-73.

Згодом у відомстві показали, як виглядає збитий БПЛА "Герань-5". Зазначається, що заявлена його дальність ураження становить приблизно 1000 кілометрів. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що застосування цього дрона було ворожим експериментом, і командування ЗС РФ навряд чи буде задоволене результатами.