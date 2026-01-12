Путин хочет всю Донецкую область до апреля: есть четыре сценария развития событий, — СМИ (карты)

По словам источников, Москва имеет два приоритета на 2026 год — Донецкая и Запорожская области. Сообщается, что есть как минимум четыре сценария дальнейших событий — от полного прекращения войны до продолжения боев без надежды на переговоры.

В 2026 году главными приоритетами России являются Донецкая область, которую враг хочет полностью захватить до 1 апреля, и Запорожская область, где он стремится расширить подконтрольные территории. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Первым приоритетом России является Донецкая область

Сроки захвата Донецкой области неназванные собеседники оценивают как не реалистичные. Аналогичный вывод следует из оценок различных аналитических центров, в том числе ISW.

"Путин требует от нас всю Донецкую область. И одновременно начинает активные бои в Запорожской. Их замысел таков: пока вы сопротивляетесь и не хотите отдавать Донбасс, я буду продвигаться и в Запорожской области, поэтому выбирайте, что защищать", — пояснил один из источников.

Вторым приоритетом России является Запорожская область

Сообщается, что ждать резкого изменения характера войны не следует. Единственная переменная здесь — это переговоры, которые могут привести к кульминации или сойти на нет. Всего в издании выделили четыре варианта того, как дальше будут развиваться события в Украине.

Сценарий №1

США не удается привести Украину и Россию к "единому знаменателю", ведь президент РФ Владимир Путин не отказывается от неприемлемых для Киева максималистских условий. Белый дом реже организует встречи для переговоров, но никакого принуждения не задействует.

С весны, после "сезонного" спада, наступление ВС РФ активизируется и медленно расширяет временно оккупированные территории. Ни Донецкую, ни Запорожскую области до 2027 года врагу захватить не удается.

"Российские наступательные действия на фронте существуют параллельно переговорному процессу. Противник имеет сформулированные задачи на фронте, уже готовые. И они будут наступать, пока Путин им сам не скажет "стоп"", — пояснил высокопоставленный военный источник.

Сценарий №2

России не удается сломать Силы обороны на фронте, а украинское общество — с помощью обстрелов, поэтому она повышает ставки. Контролируя примерно 75% Запорожской области, оккупанты расширяют претензии на этот регион. Такие требования — неприемлемы для Украины. поэтому война продолжается.

Сценарий №3

США и Россия заставляют вывести украинские войска из Донецкой области. Бои останавливаются, а стороны финализируют все другие параметры завершения войны. Однако этот мир — формальный, поэтому долгосрочные риски и в дальнейшем нависают над Украиной.

Сценарий №4

Президенту США Дональду Трампу удается заморозить бои по линии фронта. Отталкиваясь от нее, стороны начинают согласовывать контуры мирного соглашения. Украина имеет шансы сохранить фактический и юридический контроль над частями Донецкой и Запорожской областей.

"Сейчас Путин был бы и не против остановиться, но только на своих условиях — это выход украинских войск из Донецкой области. Это единственная перспектива? Нет. Потому что остановиться он сможет или когда получит желаемые для себя условия, или когда будет поставлен в тупик — когда продолжение войны станет для него неоправданным и слишком дорогим", — подчеркнул один из собеседников.

Напомним, в ГУР сообщили, что в начале 2026 года ВС РФ впервые атаковали Украину ударным дроном "Герань-5". Он имеет длину примерно 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. По данным разведки, враг думает усилить эти БПЛА ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.

Впоследствии в ведомстве показали, как выглядит сбитый БПЛА "Герань-5". Отмечается, что заявленная его дальность поражения составляет примерно 1000 километров. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что применение этого дрона было враждебным экспериментом, и командование ВС РФ вряд ли будет удовлетворено результатами.