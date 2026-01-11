Планируют снаряжать противовоздушными ракетами: россияне впервые применили ударный БпЛА "Герань-5", — ГУР

В начале года во время комбинированных воздушных атак против Украины ВС РФ впервые применили ударный БпЛА "Герань-5". Они имеют существенное сходство с иранским беспилотником Karrar, отмечает украинская разведка.

Новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5", который недавно российские оккупационные войска впервые применили для атак по Украине, имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций, пятая модель линейки выполнена уже по "нормальной" аэродинамической схеме. Об этом сообщают в Главном управлении разведки.

Большинство ключевых узлов и компонентов стандартизированы с другими образцами серии. В частности, отмечают в ГУР, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. На дрон установлен реактивный двигатель Telefly, как на "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, а заявленная дальность поражения составляет около 1 000 км.

Указанный БпЛА, как и предыдущие версии, сложно считать собственной разработкой РФ, поскольку аппарат имеет существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

По имеющейся информации, с целью увеличения дальности и удешевления использования россияне прорабатывают варианты применения "Герань-5" с самолетов Су-25. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Напомним, осенью 2025 года россияне применили на Сумщине усовершенствованный беспилотник типа "Герань-2", начиненный противотанковыми минами. Они способны дистанционно минировать территорию и представляют опасность для гражданского населения.

Фокус также писал, что 4 января бойцы Сил обороны Украины впервые столкнулись с "Шахедом", на борту которого был установлен переносной зенитно-ракетный комплекс. Дрон-камикадзе также оборудован камерой и радиомодемом, благодаря чему пилот дрона может управлять запуском ракеты с территории РФ.