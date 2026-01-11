Планують споряджати протиповітряними ракетами: росіяни уперше застосували ударний БпЛА "Герань-5", — ГУР

На початку року під час комбінованих повітряних атак проти України ЗС РФ уперше застосували ударний БпЛА "Герань-5". Вони мають суттєву схожість з іранським безпілотником Karrar, наголошує українська розвідка.

Новий ударний безпілотний літальний апарат "Герань-5", який нещодавно російські окупаційні війська вперше застосували для атак по Україні, має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій, п'ята модель лінійки, виконана вже за "нормальною" аеродинамічною схемою. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки.

Більшість ключових вузлів та компонентів стандартизовані з іншими зразками серії. Зокрема, зазначають у ГУР, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації "Комета", трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемів. На дрон встановлений реактивний двигун Telefly, як на "Герань-3", проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, а заявлена дальність ураження складає близько 1 000 км.

Зазначений БпЛА, як і попередні версії, складно вважати власною розробкою РФ, оскільки апарат має суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

За наявною інформацією, з метою збільшення дальності та здешевлення використання росіяни опрацьовують варіанти застосування "Герань-5" з літаків Су-25. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

Нагадаємо, восени 2025 року росіяни застосували на Сумщині удосконалений безпілотник типу "Герань-2", начинений протитанковими мінами. Вони здатні дистанційно мінувати територію та становлять небезпеку для цивільного населення.

Фокус також писав, що 4 січня бійці Сил оборони України вперше зіткнулися з "Шахедом", на борту якого було встановлено переносний зенітно-ракетний комплекс. Дроном-камікадзе також обладнаний камерою і радіомодемом, завдяки чому пілот дрона може керувати запуском ракети з території РФ.