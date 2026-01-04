Росіяни продовжують модернізувати "Шахеди": Флеш повідомив про нову небезпеку (фото)

Російські окупанти шукають все нові способи знищення української авіації. На свої дрони ворог почав встановлювати ефективні засоби протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

У неділю, 4 січня, бійці Сил оборони України вперше зіткнулися з "Шахедом", на борту якого було встановлено переносний зенітно-ракетний комплекс. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дроном-камікадзе також обладнаний камерою і радіомодемом. Завдяки цьому пілот дрона керує запуском ракети з території РФ.

Шахед з ПЗРК Фото: з відкритих джерел

Експерт закликав пілотів армійської авіації взяти до уваги появу нової загрози та попередив про небезпеку підходу до БПЛА зустрічним курсом.

Нагадаємо, 2 січня Сергій Бескрестнов показав інфрачервоний прожектор на "Шахеді". Він призначений для засліплення зенітних дронів та авіації.

Також Фокус писав, що під час атак на українські міста російські "Шахеди" іноді можуть "нарізати кола", залишаючись практично на одному місці. У протиповітряній обороні пояснили причини такої поведінки дронів.

Раніше експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов писав про те, що під час атаки "Шахеда" на поїзд у Житомирській області дрон на онлайн-управлінні, найімовірніше, "вели" з Білорусі. Пізніше про те, що повітряний простір цієї країни використовується якщо не для запуску, то для прольоту ударних дронів в Україну, повідомляли і моніторингові канали. Зокрема, північно-західний коридор тепер використовується для атак на західні регіони країни з території Білорусі та РФ.