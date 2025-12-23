Чому "Шахед" може кружляти на одному місці: у ППО пояснили дивну "поведінку" БПЛА

Під час атак на українські міста російські "Шахеди" іноді можуть "нарізати кола", залишаючись практично на одному місці. Цивільні громадяни, як правило, не розуміють дій ворожих дронів, але подібній траєкторії безпілотників є пояснення.

Російські дрони можуть "крутитися" в одній точці з багатьох причин. Це пояснили у спільності бійців протиповітряної оборони RDS-prostir.

Зокрема, "кружляння" може бути ознакою терору населення. Дрон, який крутиться низько над житловими будинками, намагається залякати місцевих жителів.

Важливо

Після впливу РЕБ дрон може збитися з маршруту й за допомогою "хаотичного" польоту намагатися відновити свій курс.

Окрім того, "Шахед" можуть обладнати підсиленим ретранслятором, який передає сигнал углиб країни для кращої навігації та управління інших безпілотників.

Також бійці ППО розповіли ще про один варіант, але попередили, що зустрічається той нечасто: на "Шахеді" може бути пошкоджений закрилок управління. Якщо цей елемент крила "заклинив", тоді БПЛА рухається по колу одним і тим самим шляхом, пояснили військові.

Нагадаємо, під час комбінованої повітряної атаки Росії на Україну столичний регіон потрапив під удар дронів-камікадзе "Шахед", які летіли на рівні дев'ятих поверхів.

Фокус писав про те, як Росія атакує Україну в ніч на 23 грудня. ЗС РФ запустили ракети "Кинджал" та "Калібри", а також кілька десятків дронів-камікадзе "Шахед". Під атакою опинились усі області від сходу та півдня до заходу. Зокрема, було гучно у Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській областя, а вранці стало відомо про перші наслідки російського удару по Хмельницькій області: