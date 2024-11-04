"Психологічний тиск": експерт пояснив, чому "Шахеди" кружляють над містами (відео)

РФ разом із ударними запускає дрони без бойової частини, щоб створити ефект "атаки з усіх боків", пояснює експерт Валерій Романенко. Для бойових "Шахедів" розробляють індивідуальні маршрути.

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Росіяни останнім часом змінили тактику застосування ударних БпЛА: ударні "Шахеди" заходять на цілі з несподіваних напрямків, а безпілотники без бойового заряду хаотично літають над містами з метою психологічного впливу на населення. Про це розповів провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі Київ 24.

Експерт зазначив, що ударні БпЛА можуть заходити на цілі ламаними маршрутами, з тилу, наприклад, атакувати Київ не зі сходу, а з Житомирської області. На думку Валерія Романенка, так росіяни шукають місця, де наша протиповітряна оборона менш щільна.

Крім того, якщо раніше безпілотники запускалися цілими групами на одну ціль, зараз для кожного ударного дрона маршрут розробляють індивідуально. Проте обстріли почали супроводжувати дронами без ударної частини, які створюють враження масованої атаки "Шахедами", пояснив експерт.

"Значна кількість різних безпілотників просто кружляє в районі міста на більшій висоті, створюючи враження, що "Шахеди" летять із усіх боків. І це психологічно має впливати на населення. От кілька разів казали, що "Шахеди" просто кружляють. Так, вони можуть кружляти, але, швидше за все, це "Шахеди" без бойової частини", — сказав Валерій Романенко.

РФ запускає групи "Шахедів" без бойової частини для залякування населення, говорить Валерій Романенко

Нагадаємо, про те, що Росія за жовтень атакувала Україну рекордною кількістю "Шахедів", повідомляв Генеральний штаб ЗСУ 1 листопада. Повідомлялося, що протягом місяця окупанти запустили 2 023 безпілотники, а загалом із початку року було зафіксовано 6 987 дронів.

Крім того, 4 листопада ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, як працюють дешеві дрони, якими РФ атакує Україну останнім часом. Нові безпілотники мають термобаричний боєприпас, який після вибуху підпалює ціль.

Також 4 листопада аналітик і головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі "24 каналу" розказав, яких труднощів українським бійцям завдають різні тактики та методи атак ЗС РФ "Шахедами". За його словами, російські оператори дронів підлаштовуються під погодні умови та тривалість світлового дня.