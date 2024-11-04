"Психологическое давление": эксперт объяснил, почему "Шахеды" кружат над городами (видео)

РФ вместе с ударными запускает дроны без боевой части, чтобы создать эффект "атаки со всех сторон", объясняет эксперт Валерий Романенко. Для боевых "Шахедов" разрабатывают индивидуальные маршруты.

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Россияне в последнее время изменили тактику применения ударных БпЛА: ударные "Шахеды" заходят на цели с неожиданных направлений, а беспилотники без боевого заряда хаотично летают над городами с целью психологического воздействия на население. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Киев 24.

Эксперт отметил, что ударные БпЛА могут заходить на цели ломаными маршрутами, с тыла, например, атаковать Киев не с востока, а из Житомирской области. По мнению Валерия Романенко, так россияне ищут места, где наша противовоздушная оборона менее плотная.

Кроме того, если раньше беспилотники запускались целыми группами на одну цель, сейчас для каждого ударного дрона маршрут разрабатывают индивидуально. Однако обстрелы начали сопровождать дронами без ударной части, которые создают впечатление массированной атаки "Шахедами", пояснил эксперт.

"Значительное количество различных беспилотников просто кружит в районе города на большей высоте, создавая впечатление, что "Шахеды" летят со всех сторон. И это психологически должно влиять на население. Вот несколько раз говорили, что "Шахеды" просто кружат. Да, они могут кружить, но, скорее всего это, "Шахеды" без боевой части", — сказал Валерий Романенко.

РФ запускает группы "Шахедов" без боевой части для запугивания населения, говорит Валерий Романенко

Напомним, о том, что Россия за октябрь атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", сообщал Генеральный штаб ВСУ 1 ноября. Сообщалось, что в течение месяца оккупанты запустили 2 023 беспилотника, а всего с начала года было зафиксировано 6 987 дронов.

Кроме того, 4 ноября экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил, как работают дешевые дроны, которыми РФ атакует Украину в последнее время. Новые беспилотники имеют термобарический боеприпас, который после взрыва поджигает цель.

Также 4 ноября аналитик и главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "24 каналу" рассказал, какие трудности украинским бойцам приносят различные тактики и методы атак ВС РФ "Шахедами". По его словам, российские операторы дронов подстраиваются под погодные условия и продолжительность светового дня.