Почему "Шахед" может кружить на одном месте: в ПВО объяснили странное "поведение" БПЛА

Во время атак на украинские города российские "Шахеды" иногда могут "нарезать круги", оставаясь практически на одном месте. Гражданское население, как правило, не понимает действий вражеских дронов, но для подобной траектории беспилотников есть объяснение.

Российские дроны могут "крутиться" в одной точке по многим причинам. Это объяснили в сообществе бойцов противовоздушной обороны RDS-prostir.

В частности, "кружение" может быть признаком террора населения. Дрон, который крутится низко над жилыми домами, пытается запугать местных жителей.

Важно

Какого размера "Шахед" на самом деле: появилось новое фото российского ударного БПЛА

После воздействия РЭБ дрон может сбиться с маршрута и с помощью "хаотичного" полета пытаться восстановить свой курс.

Кроме того, "Шахед" могут оборудовать усиленным ретранслятором, который передает сигнал вглубь страны для лучшей навигации и управления других беспилотников.

Также бойцы ПВО рассказали еще об одном варианте, но предупредили, что встречается тот нечасто: на "Шахеде" может быть поврежден закрылок управления. Если этот элемент крыла "заклинил", тогда БПЛА движется по кругу одним и тем же путем, пояснили военные.

Відео дня

Напомним, во время комбинированной воздушной атаки России на Украину столичный регион попал под удар дронов-камикадзе "Шахед", которые летели на уровне девятых этажей.

Фокус писал о том, как Россия атакует Украину в ночь на 23 декабря. ВС РФ запустили ракеты "Кинжал" и "Калибры", а также несколько десятков дронов-камикадзе "Шахед". Под атакой оказались все области от востока и юга до запада. В частности, было громко в Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской области, а утром стало известно о первых последствиях российского удара по Хмельницкой области: