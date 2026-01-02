"Шахед" з інфрачервоним прожектором: Сергій "Флеш" пояснив, чи він небезпечний

Сергій Бескрестнов, фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій, показав фото російського дрона "Шахед" із доповненням, якого раніше він не бачив.

"Вперше таке бачу на Шахеді. Це ІЧ (Інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами", - написав Сергій "Флеш" Бескрестнов та попросив надсилати "все нове і незвичайне", адже це допоможе у боротьбі із ворогом.

Фото "Шахеда" з оновленням, яке опублікував "Флеш" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Він опублікував фото російського "Шахеда" із доповненням на крилі. Коли та де було зроблено фото – невідомо.

"Я аналізую та миттєво ділюся цим з усіма відомствами і структурами. У нас жахлива бюрократія і часом "не дружба" між відомствами, і ми багато в чому рятуємося тільки горизонтальними зв'язками", - пояснив "Флеш".

Нагадаємо, під час атаки на Київ 27 грудня ударний дрон "Шахед", що йшов на удар у Дарницькому районі столиці, заплутався в дротах лінії електропередач та вибухнув.

Військовослужбовець Олександр Карпюк (позивний "Серж Марко") пояснив, що таким чином "Шахеди" перехоплювати не вийде, адже ці ударні дрони на таких висотах літають дуже рідко.