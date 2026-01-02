"Шахед" с инфракрасным прожектором: Сергей "Флеш" объяснил, опасен ли он

Сергей Бескрестнов, специалист и консультант в области военных радиотехнологий, показал фото российского дрона "Шахед" с дополнением, которого раньше он не видел.

"Впервые такое вижу на Шахеде. Это ИК (Инфракрасный) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами", — написал Сергей "Флеш" Бескрестнов и попросил присылать "все новое и необычное", ведь это поможет в борьбе с врагом.

Фото "Шахеда" с обновлением, которое опубликовал "Флеш" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Он опубликовал фото российского "Шахеда" с дополнением на крыле. Когда и где было сделано фото — неизвестно.

"Я анализирую и мгновенно делюсь этим со всеми ведомствами и структурами. У нас ужасная бюрократия и порой "не дружба" между ведомствами, и мы во многом спасаемся только горизонтальными связями", — пояснил "Флеш".

Напомним, во время атаки на Киев 27 декабря ударный дрон "Шахед", который шел на удар в Дарницком районе столицы, запутался в проводах линии электропередач и взорвался.

Военнослужащий Александр Карпюк (позывной "Серж Марко") объяснил, что таким образом "Шахеды" перехватывать не получится, ведь эти ударные дроны на таких высотах летают очень редко.