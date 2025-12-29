Сеткой "шахеда" не поймаешь: о том, что мешает по-настоящему бороться с российскими дронами

И снова о противодействии "шахедам".

Видео с "шахедом", который зацепился за линию электропередач в Киеве, взорвало фейсбук, и понеслась куча "гениальных" предложений — от сеток против "шахедов" до аэростатов, принимая в расчет единичное видео, которое по сути является обычной "ошибкой выжившего". Потому что обычно "шахеды" не летают на таких высотах.

На видео, которое разлетелось по интернету, был зафиксирован падающий "шахед". Такое бывает, что "шахед" планирует с работающим двигателем на землю. Причин несколько, и попадание в дрон из пулемета, что выводит его из строя, но двигатель еще некоторое время как-то работает, или техническая проблема. Но обычно это кинетическое повреждение дрона.

Відео дня

В жизни "шахеды" летают на высоте 50–150 метров, это классическая высота для таких БПЛА. И для наших тоже, поэтому так много видео с дипстрайками на такой высоте. Это сделано по двум причинам:

Ты должен лететь низко, чтобы тебя хуже видели большие радары ЗРК, благодаря радиогоризонту. Кроме того, мощность помех от РЭБа по навигации у земли меньше (тоже радиогоризонт). Поэтому CRPA ловит спутники лучше, чем ближе к земле. Но ты не должен лететь очень низко над землей, потому что зацепить многоэтажку или линию высоковольтной передачи во время полета в несколько сотен километров — нетривиальная задача, особенно учитывая периодичность спуфинга борта.

Да, иногда БПЛА поднимаются выше этой высоты. У россиян есть много данных по полетам и противодействию их дронам, это одна из причин, почему на "шахеды" и "герберы" ставили модемы и почему там начали появляться камеры. Поэтому на некоторых участках они поднимаются на высоту до 6 км, хотя при этом они светятся, как новогодняя елка, на всех радарах ПВО, где-то они ускоряются, где-то проходят районы, делая маневры уклонения. Это все — постоянная игра в шахматы, где есть большая доска и ограниченные ресурсы обеих сторон, поэтому одна сторона хочет провести дроны по этой шахматке, стараясь сохранить их большую часть для поражения в итоговой точке, а вторая сторона старается расставить противодействие по доске так, чтобы долетел минимум (или вообще ничего, но это нам пока, как видите, не светит, потому что масштабирование направления ударов превышает масштабирование направления противодействия).

Ну серьезно, вы хотите этому противодействовать сетками и аэростатами? Я понимаю, что хочется иногда выйти такому, после четырех лет войны, которую ты наблюдал из роликов с телеграма, и как дать идею, как порвать всех, ну те все тупые люди, которые годами живут в этой области, они же не додумались до этого, а я вот взял и додумался, потому что эту функцию не организовали только потому, что профи — они же тупые, а не потому, что они эту функцию уже анализировали и признали бесперспективной.

Важно

В Киеве "Шахед" зацепился за линию электропередач и взорвался (видео)

У нас есть абсолютно понятные средства, которые могут эффективно противодействовать "шахедам". Это и относительно недорогие ракеты LMM малых ЗРК и ПЗРК, это ЗРК на автопушках, это военная авиация, это и отечественный РЭБ, которого тоже не хватает закрывать эффективно все клеточки на карте, с учетом того, сколько уже антенн на CRPA стоит на "шахедах" и сколько помех в одном секторе для их подавления надо поставить, это и зенитные дроны, и видео, как они сбивают и обычные "шахеды", и реактивные — забит весь фейсбук. И это при том, что это еще далеко не оптимальные конфигурации зенитных дронов, они в скором будущем будут гораздо лучше и эффективнее, дайте им немного времени. Ну и есть еще малоэффективные, такие как ММГ и гражданская авиация.

Наша проблема — в медленном масштабировании. А медленно масштабируемся мы потому, что поздно власть начинает воспринимать угрозу. И догонять сложнее, чем вовремя делать правильные вещи.

Помните, когда я писал, что власть про...бала отрасль развития зенитных дронов, а потом, когда уже Киев начали раз...бывать, то прибежали к производителям и начали заказывать тысячи дронов, но, во-первых, с такими же д..бильными условиями как вообще по госзакупкам, во-вторых, в отрыве от реальности, потому что не может производитель, который до этого производил 100 дронов в месяц, используя свои небольшие деньги, через два месяца дать вам 1000 дронов. Нельзя линию так быстро масштабировать в 10 раз и подготовить персонал.

И вот результат. Зеленский выходит сейчас и говорит, что производители не успевают с производством зенитных дронов. Х...ясе, как неожиданно, я снова был прав. Если бы государство пришло к производителям весной, когда дронами начали сбивать первые "шахеды" — возможно бы, те и успели, но государство пришло к производителям в середине лета, когда "шахеды" уже летели сотнями. Понятно, что мы не успеваем.

Вообще тот факт, что функция сбивания "шахедов" законодательно сейчас передается и в частные организации, указывает на то, что государство окончательно поняло, что оно этой функцией вовремя овладеть само не может. Чего-то не хватает. Как котенку из анекдота, который ел полиэтилен, и хозяин долго думал, чего в организме котенка не хватает, что он завтракает полиэтиленом, а потом все же сделал вывод, что не хватает котенку мозгов. Так и здесь.

В общем.

Для сбивания "шахедов" сами средства противодействия понятны. И понятны проблемы, почему мы в роли догоняющего по их противодействию и не можем полностью закрыть небо. И это сложная и многослойная проблема, которую нельзя решить простыми решениями.

Вот так вот.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно