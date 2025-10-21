Новые правила войны дронов: как маленький Sting научили побеждать огромный "шахед"

Сегодня в соцсетях гуляет сравнение "шахеда" с зенитным дроном Sting. Но есть некоторые моменты, которые бы хотелось указать, чтобы объяснить еще одну эффективную черту перехватчиков, по сравнению с пулеметами мобильных групп. А именно — правильное БЧ.

Несмотря на большой размер, в самом фюзеляже "шахеда" не так много мест, попадание в которые может привести к уничтожению дрона в воздухе.

Попадание из пулемета в боевую часть не означает, что будет взрыв. Там есть отдельные места БЧ, при попадании в которые она взрывается.

Попадание в места с авионикой тоже не является причиной сразу упасть. Дрон может пролететь еще километры и упасть в застройке. Да, он потеряет возможность навестись точно в цель, но двигаться еще по азимуту сможет, и может унести жизни гражданских.

Большую площадь занимают топливные баки, пробитие которых тоже не гарантирует, что дрон воспламенится. Попадание в бак и гарантированное зажигание — это больше в кино.

Попадание в сервоприводы тоже не указывают, что дрон упадет. Он будет стараться дотянуть до цели, используя другие элементы управления. Ну а при наведении на цель попадет не в ТЭЦ, а в жилой дом в районе.

Попадание в двигатель, конечно, эффективнее, но в него надо попасть еще, да и в центральную часть желательно.

Так и получается, что цель большая, но благодаря своей конструкции она может выдержать довольно сильные пулевые повреждения и лететь дальше.

Сравнение Sting с "шахедом"

Но ведь зенитки, "гепарды" там всякие...

Да, они эффективны, но благодаря своему боеприпасу. Зенитные боеприпасы имеют сильный фугасный эффект и кучу обломков. Такое попадание — это мини-граната, которая взрывается в цели или рядом. Одно попадание "Гепарда" в цель может оторвать часть фюзеляжа "шахеда".

ПВО Skynex, например, использует более эффективную технологию — программируемые 35 мм снаряды AHEAD, которые программируются перед выстрелом взорваться на указанном расстоянии, не долетая до цели, и укрыть ее волной обломков. Но такие снаряды стоят недешево. Один снаряд к "Гепарду" — больше сотни баксов.

Один снаряд к Skynex — больше тысячи долларов. А может, и даже несколько тысяч долларов. Поэтому когда стреляет такая зенитка, в небо летят десятки тысяч долларов за секунды.

Зенитные дроны имеют боевую часть 2-3 кг, с 0.7-1 кг взрывчатки. Этого достаточно, чтобы даже не в прямом попадании, а рядом передать фюзеляжу "шахеда" такие повреждения от фугасно-шрапнельного действия, что дальше лететь он уже не сможет.

И это делается средством стоимостью в несколько тысяч долларов, которое не требует для запуска зенитного комплекса стоимостью в несколько миллионов долларов. Это гораздо дешевле классических средств. С развитием зенитных дронов, автоматизации процессов управления, улучшения систем наведения и захвата цели — когда-то бухгалтерия эффективности "шахедов" сойдет на нет.

И это будет достижение именно Украины.

