Внимание, работают антишахеды: как системы зенитных дронов начинают закрывать украинское небо

Related video

А что у нас по антишахедам?

Вообще, антишахедная тема — это такая тема, где в основном царит тишина. Но попробуем кое-что рассказать об этом направлении.

Вы, наверное, видели фото ЗРК или вертолетов, на которых нарисованы "фраги", количество сбитых целей. Ну и рисунок цели в виде шахеда. Традиция такая. Но такой традиции нет у экипажей зенитных дронов, закрывающих Киев. Как вы думаете, какая причина? :)

В конце февраля 2025 года командующий СБС информировал о первых успешных сбитиях шахедов зенитными дронами. Это не произошло быстро, это была тщательная и долгая работа с производителем дронов, улучшение самих дронов, программного обеспечения, взаимодействия с РЛСками и прочее. И вот — первые результаты. Первые сбитые "шахеды" дронами.

Это все дало результат. По сути, эта команда и доделала "антишахедные зенитные комплексы", и построила концепцию перехватчиков с нуля.

Именно их упорство и их видение смогли построить самый эффективный зенитный дрон.

Важно

"Чья-то спасенная жизнь": в корпусе НГУ "Азов" создали антишахедное подразделение

В начале лета количество сбитых "шахедов" перевалило за пять сотен. И теперь вопрос сверху — почему дроновые зенитчики не рисуют "фраги" на оборудовании?

Ответ: потому что негде рисовать.

Всю эту работу сделали зенитчики на... четырех наземках. Да. Всего четыре наземные станции в этот период были у этой команды. Негде рисовать тебе более 120 силуэтов на пусковой дрона, или на антенне, или на ноутбуке. Просто негде :).

Таких результатов нет на большинстве ЗРК, которые работали всю войну против "шахедов" (но в основном потому, что все же ракеты дорогие и дефицитные).

Ну, об этой команде вы все знаете, пожалуй, не буду писать их название:)

Сейчас эта тема развивается, и активно. Заказаны наземные станции, обучены экипажи. Поэтому, думаю, ближе к зиме это направление будет перехватывать основную массу "шахедов" за минимально возможные деньги.

Также активно идет работа по производству "шахедов". Дипломатическая работа против цепочек поставок, удары по городам хранения/производства/пуска "шахедов" и некоторые другие действия, о которых не стоит писать в фейсбуке, делают свое дело. Потому что если ты увалил где-то там пару сотен "шахедов" — то тебе не надо уже их сбивать над Украиной. Если ты приостановил тысячу компонентов и зависло производство тысячи "шахедов" — то это время нам улучшить нашу оборону до следующей атаки.

Сейчас масштабируются и улучшаются отечественные производители зенитных дронов, мы сейчас — единственная страна, которая умеет, хотя и с потерями, но противодействовать этому нашествию комбинированных атак с сотнями дронов и ракетами. И мы улучшаемся. Хотя хотелось бы быстрее, конечно. Зенитные дроны делают бухгалтерию войны более привлекательной для обороняющейся стороны, и уменьшает необходимое количество выстрелов более дорогих и сложных зенитных ракет.

Но Украина впервые в мире строит дроновый зенитный компонент. Я считаю, что мы слишком поздно начали это, но уже как есть. И оно даст свой результат.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно