Смерть "шахедам" или распил денег: что стоит за программой использования малой авиации против БПЛА РФ

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Ладно.

Поехали. ППО ДФТГ(Добровольческие формирования территориальных общин — Ф.).

Сразу скажу — я не буду трогать сбивание "шахедов" с Ми-8 и других боевых вертолетов. У этого есть три причины.

Во-первых — они все же не очень эффективны. Да, мы все видели видео, где они сбивают "шахеды", но 98% все же дают реактивные истребители.

Во-вторых — у военного вертолета есть возможность установить турель с большими углами поворота, и это довольно стабильная, как для воздушного судна, платформа для стрельбы. Поэтому он может лететь высоко над "шахедом" и стрелять в него сверху вниз за несколько сот метров, хорошо сверху распознавая его контур (шахед сбоку, а на легкомоторную авиацию ты можешь вставить пулемет, во-первых, небольшой, во-вторых — в сторону, то есть и стрелять надо в сторону, а сбоку "шахед" имеет очень небольшой контур для попадания).

В-третьих — это военные пилоты, которые летали и ночью, и с задавленной навигацией, которые на связи со своими направляющими, у них есть защищенная навигация и соответствующая координация.

Почему же не очень эффективны?

Потому что скорость. Это реактивный самолет может ускориться и поменять сектор в несколько сотен километров длиной, быстро найти цель своим радаром и ее отработать. Вертолеты ... ну скажем так, пока долетишь до нужной точки, цель уже х ... знает где.

ПВОшные ДФТГ будут построены из двух типов средств.

Первая — это зенитные дроны. Ну тут все понятно, кроме того, кто это будет там системно внедрять.

А вот вторая...

Короче. Что мы делаем. Мы берем гражданских пилотов и их личную малую авиацию — и записываем их в ДФТГ.

УБД (Участник боевых действий — Ф.) мы будем давать просто за сутки дежурства. Даже не надо взлетать. Отсидел на земле отдельное количество дежурств — получил УБД.

Денежное обеспечение — как на фронте.

Кто будет координировать эти самолеты в небе? Координацию будут организовывать главы этих ДФТГ. То есть этот дфтгешный движ просто повесят сверху на какого-то ПВОшного направленца, и они будут там на месте координировать, как это понимают. Ахерено.

Важно

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Но кто научит вчерашних гражданских пилотов, которые всю жизнь пролетали не ночью, а днем, и на высоте в несколько сотен метров по ровным маршрутам?

Бывшие пилоты запаса. Типы, у которых есть отметка с военной книжке с пилотной военной специальностью, ну и это какой-то мощный офицер запаса.

Какой у них боевой опыт блд в противостоянии "шахедам" — вопрос открытый. Но, как я понимаю, не все друзья военного руководства могут найти себе нормальное место работы, с хорошим денежным обеспечением, а тут опять есть куда их применить. Мы же строили ГШ настоящего по принципу "да пох..., как он понимает, зато он полковник"!!!

Спасибо. Большое спасибо. Киев сейчас два раза в неделю благодарит этих мощных профи.

Так вот. Интересные факты.

Легкомоторная авиация — это такие самолетики, которые летают в среднем со скоростью 250 км/час.

Да, именно это является сейчас скоростью разогнавшегося "шахеда", который уже съел большую часть топлива в баках.

Для того, чтобы выйти на нужный азимут — надо очень хорошая координация сил и средств, потому что у тебя нет преимущества в скорости, чтобы ты полетел не туда, а там шахеда нет, ты же его на звук по направлению не слышишь (у тебя двигатель же работает у самого), а чтобы увидеть его в теплак, тебе надо с ним сблизиться неплохо. Но навигация же не работает. То есть ты только имеешь магнитный азимут, куда плюс-минус лететь. Без преимущества в скорости. Без радара. В темноте. С дфтгешной координацией.

Звучит как неплохой план.

Но есть еще одна вещь, о которой забыли. А это система "свой/чужой". Которая стоит на истребителях.

На легкомоторной авиации ее нет. А по скоростям отличить их от "шахеда" по радару не получится.

Какая будет координация между пилотом и ЗРК, которая будет видеть эту цель на РЛС как "шахед"?

Как стрелки из мобильной группы поймут, что над ними пролетает не "шахед", а кукурузник, и не вшкварят по нему?

А еще есть условия, когда тепловизоры плохо работают. Туман, облачность. То есть даже оптически понять, где ты летишь ночью при изменении точки росы и вот тебе туман — сложно.

Сесть без навигации — невероятно сложно. Да и даже с навигацией. Все же помнят, как погиб у нас министр МВД?

Окай, у нас пилоты камикадзе, им пох… на жизнь. То разные там пилоты истребителей имеют систему катапультирования, мы прям и без нее сможем выжить, если что-то пойдет не так.

Но у меня есть чисто практический вопрос.

Вы понимаете, что эти самолетики будут только мешать выявлению целей тем, кто действительно может сбивать "шахеды"? Ну вот, например, формируем боевую ситуацию.

Где-то стоит координационный центр того же ДФТГ, в зону радара заходит две цели. Пилот хватает одну из них, делает старт... и взлетает, и согласно данным этого радара, идет к цели по кратчайшей траектории. На радаре появляется еще одна точка (зенитный дрон) и идет не сближение с целью, система знает высоту и азимут цели поражения и ведет на этот азимут и высоту зенитный дрон. И пилот ждет, как на тепловизоре появится силуэт "шахеда", чтобы захватить цель. И тут, приближаясь, пилот видит — что какой-то странный "шахед". А дрон идет на максимальной скорости, батарея разряжается очень быстро. И при приближении к цели пилот понимает что это не "шахед", а какая-то "цесна".

И дает отбой атаке. Находит новую цель, а все, цель уже выходит за зону действия радара, "шахед" уже полетел себе дальше.

А если он в условиях плохой видимости ошибется и захватит цель и армирует боевую часть? И пох... что был дождь, туман, облака, теплак работал плохо в таких условиях и он до последнего не видел контрастно цель?

Важно

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Вы знаете почему в "шахеды" ставят 50-90 кг бч со шрапнелью? С десятками тысяч поражающих элементов. Да, именно для борьбы с авиацией. Это специально спроектированная боевая часть, чтобы иметь максимально большой и плотный разлет обломков. Зона поражения — несколько сотен метров от эпицентра взрыва.

И мы уже так потеряли несколько самолетов. Военных самолетов. Не из пластика и тонкого дюраля.

Что будет, если этот взрыв зацепит легкомоторный самолет? Сверху же написано — системы катапультирования там нет. А попадать в "шахед" надо за зоной возможного поражения. Что надо сделать гражданскими пилотами, которых обучили "пилоты запаса", под координацию ДФТГ. А попадать надо быть в очень тонкую часть силуэта.

Что может пойти не так, конечно?

Мое личное мнение.

После этого "проекта" не надо мне рассказывать, что у нас нет денег на оборону мирных городов. Деньги есть. Нет компетенции и желания выпи…вать некомпетентных в угоду тем, кто умеет.

Этот проект — это грандиозный распил бабла. С помощью в том числе городских бюджетов. Которые в эти сложные времена можно было бы использовать более эффективно.

Но так получается, что когда ты тратишь деньги эффективно на оборону — то там нет места распилу денег и приспособлению "майоров-полковников запаса".

Поэтому я бы очень хотел, чтобы Министерство обороны Украины раскрыло фамилии лиц, которые это протолкнули. А еще, я бы хотел, чтобы каждый месяц по этому проекту отчитывались, сколько на это денег ушло и сколько "шахедов" сбили, с видео объективного контроля. Ну и если кто-то погибнет в этом пи..це — чтобы не парня какого-то с браунингом из мобильной группы посадили, а знали, кто является первоисточником этого обстоятельства.

Деньги на оборону городов у нас есть. Просто кому-то опять пох... на эффективность функции.

Ну, ничего.

Вы годами про...бывали функцию и пилили бабло в комфортных кабинетах. Через пару месяцев, я очень надеюсь, вас из этих кабинетов выпихнут ногами на суд Линча.

Потому что я не понимаю, как так можно, когда у нас такие сложные времена, а мы на серьезном хлебе выделяем деньги на эту х...ню, забирая ресурсы у развития зенитно-дронных экипажей.

И я бы очень хотел, чтобы эта афера имела максимальный контроль. Чтобы потом знать, с кого спрашивать.

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