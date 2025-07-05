Проект Минобороны: пилотов-добровольцев, которые будут сбивать "Шахеды" могут случайно сбить "дружественным огнем"

Правительство в рамках экспериментального проекта разрешило формировать группы противовоздушной защиты из участников добровольческих формирований территориальных общин. Но пилоты в небе могут оказаться под огнем наземных групп.

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Такое опасение высказал известный украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей, который ведет канал под ником Сергей Флеш. Он предположил, что таких пилотов могут использовать днем, когда в хаосе воздушного боя проще отличить своего пилота от вражеского "шахеда".

"Во время ночной борьбы МВГ (мобильные огневые группы — ред.) и спортивных самолетов против Шахедов однозначно победят МВГ, которые... собьют и тех, и других. Вот увидите. Надеюсь, их будут привлекать хотя бы днем", — написал Сергей Флеш.

Пост Сергея Флеша Фото: Скриншот

Он имел в виду инициативу Минобороны Украины о формировании групп противовоздушной обороны в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

В частности, систему ПВО планируют усилить гражданскими пилотами-добровольцами. В группы с пилотируемой авиацией будут привлекать тех, кто имеет соответствующий допуск по состоянию здоровья, а также надлежащую профессиональную подготовку. Сейчас в приоритете — военные запаса, которые умеют управлять летательными аппаратами и понимают тактику уничтожения врага.

О механизмах формирования групп противовоздушной обороны рассказал заместитель начальника Главного управления Государственной авиации Украины Сергей Якубенко.

"В группы по медицинским показаниям могут привлекаться две категории авиационного персонала. В группы ударных дронов могут привлекаться лица, которые сняты с учета и не подлежат призыву на военную службу. В группы, которые планируют применять пилотируемую авиацию, привлекаются те, кто имеет соответствующий допуск по состоянию здоровья и профессиональную подготовку к пилотированию и обслуживанию воздушных судов", — пояснил Якубенко.

Он отметил, что пилоты гражданских самолетов, которые не имеют брони от мобилизации, могут выполнять задачи в составе группы ПВО.

Сергей Якубенко рассказал о работе ДФТГ

"Конкретно как бронирование это не определено постановлением, но выполнение задач в составе системы ПВО дает возможность привлекать таких пилотов по боевому распоряжению командования Воздушных сил. Они получают вознаграждение как участники боевых действий — 100 тысяч гривен пропорционально количеству боевых дежурств за месяц", — рассказал он.

Сергей Якубенко отметил, что контроль за боевой работой таких групп осуществляется исключительно Воздушными силами.

Напомним, в ночь на 4 июля для обезвреживания 539 беспилотников Вооруженных Сил Российской Федерации Украина применила дроны-перехватчики, которые защищали небо над Киевом. Перехватчики успешно отработали и уничтожили десятки российских целей.

Тогда Сергей "Флеш" Бескрестнов предположил, что рядом с Киевом может стоять российский ретранслятор, который передает видеосигнал врагу.